İşte EURO 2024'ün enleri! Dünyanın gözü milli yıldız Arda Güler'de

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Turnuva gerek renkli taraftar gruplarıyla gerekse sahadaki futboluyla grup maçları tamamlanmadan dahi büyük dikkat çekti. Özellikle genç yıldızların ön plana çıktığı, birçok farklı rekorun kırıldığı EURO 2024, şampiyonada boy gösteren ülkelerin oyun tarzında yaptığı değişikliklerle de adından sıkça söz ettiriyor.

KIRMIZI DUVAR TÜRKiYE

Signal Iduna Park tarihinde ilk kez Sarı Duvar’dan farklı bir rengi Türkiye ile gördü. 2 maçını Dortmund’da oynayan milliler Sarı Duvarı Kırmızı Duvara çevirip turnuvanın da en dikkat çeken taraftar grubu olmayı başardı.

TARTAN ORDUSU iSKOÇYA

Tartan ordusu olarak bilinen taraftar grubu geleneksel kıyafetlerle kaybettiklerinde bile eğlenmeye devam ettiler. Tribünleri doldurup “No Scotland No Party” (İskoçya yoksa parti de yok) tezahüratlarıyla maçların keyfini sürdüler.

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EĞLENMEYi BIRAKMAYAN ARNAVUTLUK

Tıpkı İskoçlar gibi Arnavutlar da turnuvanın her anından keyif aldı. Sadece statlarda değil toplu maç izleme alanlarında da büyük kalabalıklar oluşturan Arnavutluk taraftarları eğlenmekten hiç vazgeçmediler.

EV SAHiBi ALMANYA iKiNCiLiKTE

Nagelsmann yönetimindeki takımın ilk iki maç sonundaki keyifli futbolu Almanları yeniden umutlandırmış gibi. Ev sahibi turnuvada devam ettiği sürece tribünlerdeki Alman gücünü görmeye devam edeceğiz.

ELENMESiNE RAĞMEN HIRVATiSTAN

Bu takımdan çok şey beklendi. Altın Jenerasyon için Katar’daki Dünya Kupası bir anlamda sondu ama yine de Euro 2024 için beklentiler büyüktü. Hırvatistan’da taraftarlar elenmelerine rağmen tribündeki coşkularından hiç vazgeçmediler.

DÜNYANIN GÖZÜ ARDA’DA

ARDA GÜLER (TÜRKiYE):

Onun için söylenecek çok şey var ama en güzel tanımı “top ona aşık” diyen Ancelotti yaptı zaten. Gürcistan maçında sıkışan oyunu attığı golle açan Arda, bu turnuvanın en göze çarpan oyuncularından biri olmayı başardı.

NiCLAS FÜLLKRUG (ALMANYA):

Bu sezon Dortmund’da kritik goller atan Alman futbolcu milli takım formasıyla da aynı şeyleri yapmaya devam ediyor. Şimdiden 2 gole imza atan futbolcu gol krallığında vatandaşı Musiala ile liderliği paylaşıyor.

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CODY GAKPO (HOLLANDA):

Ülkesini ayakta tutan isimlerden biri dersek abartmış olmayız. Polonya ve Avusturya maçlarında fileleri havalandıran Gakpo, Hollanda’nın turnuvada kalmasını sağlayan oyuncu oldu. REMO

FREULER (İSVİÇRE):

Almanya'nın ardından grubu ikinci sırada bitiren İsviçre’de öne çıkan oyuncuların başında Freuler geliyor. Takımı adına 3 maçta 2 asiste imza atan İsviçreli bu alanda da zirvede yer alıyor.

MARCEL SABiTZER (AVUSTURYA):

Turnuvanın ölüm grubundan lider çıkan Avusturya’da pek çok oyuncuyu öne çıkarmak mümkün. Ancak Hollanda maçında sonucu belirleyen golü atan Sabitzer ilk sıraya yazılabilir.

GENÇLERLE COŞAN iSPANYA

NiCO WiLLiAMS (İSPANYA):

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Luis de la Fuente ile kabuk değiştiren İspanya genç yetenekleriyle de göz dolduruyor. Nico Willams bindirmeleri ve birebirdeki geçişleriyle İspanya’nın hücumlarına yeni bir boyut kazandırdı.

ARDA GÜLER (TÜRKİYE):

Gürcistan maçında attığı inanılmaz golle manşetleri süsledi. Portekiz maçında yedek kalması dünya medyasında da spekülasyona yol açan oyuncu kusursuz tekniği ve dokunuşlarıyla tribünleri en çok heyecanlandıran isim.

LAMiNE YAMAL (İSPANYA):

Ülkesini 16 yaşında temsil eden hatta ev ödevlerini bile kampa getiren Lamine Yamal özellikle Nico Williams ile İspanya’ya yeni bir heyecan getirdi. Şimdi gözler son 16 turunda neler yapacağına çevrilmiş durumda.

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JAMAL MUSiALA (ALMANYA):

Attığı goller ve oynadığı futbolla İngilizlerin nasıl elimizden kaçırdık diye adeta dizlerini dövdüğü bir oyuncu haline geldi. U16’da Bellingham ile oynayan futbolcunun Almanya tercihinin sonuçlarını izlemeye devam ediyoruz.

JUDE BELLiNGHAM (İNGİLTERE):

Bu yılın kuşkusuz en büyük yıldızı olan futbolcu Real Madrid formasıyla tüm kupaları kazandı. Ancak milli takımda tek başına her şeye yetişemiyor. Sırbistan’a gol atmasa İngiltere gruptan çıkamayacak noktaya gelebilirdi.

MAMARDASHViLi’DEN 11 KURTARIŞLIK ŞOV

GiORGi MAMARDASHViLi (GÜRCİSTAN):

Çekya maçında yaptığı 11 kurtarışla tarihe geçti ama ülkesinin galip gelmesi için yeterli olmadı.

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DAViD RAYA (İSPANYA):

Arsenal'de Arteta ile isminden söz ettiren Raya, İspanya Milli Takımı’nda da kendini göstermeyi bildi.

MANUEL NEUER (ALMANYA):

Nagelsmann için de vazgeçilmezlerden biri. Son 16’da Almanya ve futbolseverlerin beklentisi büyük.

YANNA SOMMER (İSVİÇRE):

Ülkesinin son 16’ya çıkmasında kilit rol oynadı. Karşı karşıya ve penaltı becerisi onu vazgeçilmez kılıyor.

MiKE MAiGNAN (FRANSA):

3 maçta 9 kritik kurtarışla tura yardımcı olurken turnuvanın en iyilerinden olduğunu da gösterdi.

41 KERE MAŞALLAH PEPE

PEPE (41, PORTEKİZ):

Deneyim abidesi Pepe, 2018’de Real Madrid’den Beşiktaş’a transfer olmuştu. EURO 2016’da Portekiz’le şampiyonluk yaşayan Brezilya asıllı stoper turnuvadaki futboluyla 41 kere maşallah dedirtti.

CRiSTiANO RONALDO (39, PORTEKİZ):

“EURO 2024’ün en yaşlı oyuncuları listesinin 2. sırasında birçok rekoru elinde bulunduran 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo var. EURO 2024’te de forma giyerek turnuva tarihine bir kez daha adını altın harflerle yazdırdı.

LUKA MODRiC (38, HIRATİSTAN):

Elemeler dahil 56 maçla Avrupa Şampiyonası’nda en çok forma giyen 3. futbolcu. Ülkesini bu kez gruplardan çıkaramadı ama akıttığı gözyaşlarıyla ve performansıyla futbolseverlerin gönlünde bir kez daha taht kurdu.

JESUS NAVAS (38, İSPANYA):

İspanyollar ile iki dev turnuvada şampiyonluk yaşadı. 38 yaşındaki Navas, İspanya’nın EURO 2012’yi kazanan kadrosunda bulunup, EURO 2024’te boy gösteren tek oyuncu konumunda.

MANUEL NEUER (38, ALMANYA):

Alman Milli Takımı ve Bayern Münih’in formasını terletmeye devam ediyor. Neuer, ayağına hakim olması ve topu oyuna iyi sokmasıyla tanınıyor. Neuer, 116 kezle milli formayı en çok giyen kaleci unvanını da elinde bulunduruyor.