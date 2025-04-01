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İşte Cihan Aydın gerçeği! Kupa derbisini 'hakem liginin lideri' yönetecek

Güncelleme Tarihi:

#Cihan Aydın#Hakem#Süper Lig
İşte Cihan Aydın gerçeği Kupa derbisini hakem liginin lideri yönetecek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2025 07:00

MHK, 29 haftada 14 hakeme 10 ve üzeri sayıda karşılaşmada görev verirken, listenin zirvesinde yer alan Cihan Aydın’ı, 19 maçla Zorbay Küçük izledi. Mehmet Türkmen ve Ali Şansalan 18’er, Oğuzhan Çakır 17 müsabakaya çıktı. Cihan Aydın bu sezon F.Bahçe ve G.Saray’ın 3’er lig maçında görev aldı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig’de geride kalan 29 haftada oynanan maçlarda, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yöneten Sloven Slavko Vincic hariç 25 Türk hakeme görev verdi.

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FIFA LİSTESİNDEN ÇIKARILDI AMA...

14 hakem, 10 ve üzeri sayıda karşılaşmada düdük çalarken, en çok maç yöneten isim, iki takımın yarın yapacağı kupa derbisine atanan Cihan Aydın oldu (20 maç). Geçtiğimiz ekim ayında FIFA listesinden çıkarılmasına rağmen en çok görev verilen hakem olan Aydın’ı, 19 maçla Zorbay Küçük izlerken, Mehmet Türkmen ve Ali Şansalan 18’er, Oğuzhan Çakır 17 karşılaşmada düdük çaldı.

İşte Cihan Aydın gerçeği Kupa derbisini hakem liginin lideri yönetecek



CiHAN AYDIN’LI MAÇLARDA iKiSi DE HiÇ KAYBETMEDi
Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki performansı merakla beklenen Cihan Aydın, bu sezon Süper Lig’de yönettiği 20 karşılaş- mada 78 sarı, 5 kırmızı kart gös- terirken, 8 kez de penaltı düdüğü çaldı.

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Maç başı sarı kart ortalaması (3.9) en düşük hakemler arasında yer alan 32 yaşındaki Aydın, bu sezon iki takımın üçer karşılaşma- sında görev yaptı. Bu maçlarda sarı lacivertliler 2 galibiyet, 1 beraberlik, sarı kırmızılılar 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı.


İşte Cihan Aydın gerçeği Kupa derbisini hakem liginin lideri yönetecek



İşte Cihan Aydın gerçeği Kupa derbisini hakem liginin lideri yönetecek


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#Cihan Aydın#Hakem#Süper Lig

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