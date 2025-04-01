İşte Cihan Aydın gerçeği! Kupa derbisini 'hakem liginin lideri' yönetecek

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig’de geride kalan 29 haftada oynanan maçlarda, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yöneten Sloven Slavko Vincic hariç 25 Türk hakeme görev verdi.
FIFA LİSTESİNDEN ÇIKARILDI AMA...
14 hakem, 10 ve üzeri sayıda karşılaşmada düdük çalarken, en çok maç yöneten isim, iki takımın yarın yapacağı kupa derbisine atanan Cihan Aydın oldu (20 maç). Geçtiğimiz ekim ayında FIFA listesinden çıkarılmasına rağmen en çok görev verilen hakem olan Aydın’ı, 19 maçla Zorbay Küçük izlerken, Mehmet Türkmen ve Ali Şansalan 18’er, Oğuzhan Çakır 17 karşılaşmada düdük çaldı.
Maç başı sarı kart ortalaması (3.9) en düşük hakemler arasında yer alan 32 yaşındaki Aydın, bu sezon iki takımın üçer karşılaşma- sında görev yaptı. Bu maçlarda sarı lacivertliler 2 galibiyet, 1 beraberlik, sarı kırmızılılar 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı.