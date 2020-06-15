İşte Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ı kızdıran isimler!

Beşiktaş'ın 3 ay aradan sonra oynadığı ilk Süper Lig maçında Fraport Antalyaspor’a kendi evinde 2-1 yenilmesi siyah beyazlı taraftarları şoke ederken, teknik direktör Sergen Yalçın karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalarda gelecek haftaların şifresini vermiş oldu. “İlk yarı bizim için tamamen çöp niteliğindeydi. Hangi kafayla sahaya çıktılar, inanılır gibi değil” sözleriyle kast ettiği oyuncular, ilk 11’de sahaya sürdüğü ve ilerleyen dakikalarda oyundan aldığı Diaby, Boyd, Boaten ve Güven’di.

Sergen Yalçın’ın bu futbolcular hakkında yeni kararlar alması sürpriz olmayacak. Yeni sezon planlamasında Diaby’nin kesinlikle olmadığı biliniyor.

Boyd’un da bu performansı sürdürmesi halinde satılık veya kiralık gönderilecekler listesine eklenmesi kaçınılmaz olacak. Kalması durumunda yıllık 1.7 milyon Euro ücret alacak olan Boateng ise yönetimin önereceği rakamı kabul etmesi halinde kadroda tutulacak. Yalçın, henüz 21 yaşında olması nedeniyle genç Güven’e şans vermeye devam edecek.

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