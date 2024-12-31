İşte Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan çözüm bekleyen problemler

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Beşiktaş’ta Serdal Adalı uzun yıllardır hayalini kurduğu başkanlık koltuğuna sonunda oturdu. Yıldırım Demirören ile Fikret Orman dönemlerinde asbaşkan ve 2. başkanlık görevlerini üstlenen Adalı; 2013’te Fikret Orman, 2019’da Ahmet Nur Çebi ve 2023’te Hasan Arat’a karşı girdiği yarışlarda hedefini gerçekleştiremezken önceki gün yapılan seçimde rakibi Hüseyin Yücel’e tarihi bir fark atarak siyah beyazlıların 36. başkanı olmayı başardı. Ancak dördüncü girişiminde başkanlık koltuğuna oturan Serdal Adalı ve ekibini oldukça zor bir süreç bekliyor.

Adeta ateşten gömlek giyen yeni yönetimin göreve başlar başlamaz birçok sorunu çözüme kavuşturması gerekiyor. İşte Serdal Adalı ve ekibini bekleyen problemler:

ÖNCELiKLE TEKNiK ADAM NETLEŞECEK

1- Teknik direktör: Başkan Serdal Adalı, takımın başına geçmesini istediği teknik direktör Sergen Yalçın ile masaya oturup 3 yıllık projeyi konuşacak. Sergen Yalçın ile seçim öncesi prensipte konuşulup anlaşılmıştı. Bu görüşmede detaylar masaya yatırılacak. Yalçın devre arası mı sezon sonu mu gelecek bu zirvede belli olacak. Sergen Yalçın olmazsa rota daha önce belirlenen alternatiflere dönecek.

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2- Maaş ödemeleri: Beşiktaşlı futbolcular, kulüp içindeki belirsizlik nedeniyle 2 aydır maaş alamıyor. 11 milyon Euro ödeme konusunda kasa kolaylığı oluşturulacak ve futbolculara maaşları yatırılacak.

AL MUSRATi iLE VEDALAŞILACAK

3- Al Musrati’nin transferi: Eski başkan Hüseyin Yücel’in El Fetih takımı ile anlaştıkları Al Musrati’nin transferi bitirilecek. Oyuncunun menajeri ve Suudi ekibinin temsilcileri İstanbul’a davet edildi. Zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanacak Al Musrati’den kulüp bonuslarla birlikte 10 milyon Euro kazanacak.

4- Transfer başlıyor: Hedef 3 takviye. Santrfor, sağ ve sol kanat alınması konusunda çalışmalar yoğunlaştırılacak. Bu konuda Sergen Yalçın’ın raporu bekleniyor. Sergen Yalçın’la anlaşma olmazsa Serdar Topraktepe’nin raporu üzerinden adım atılacak. Weghorst’un kiralanması için Ajax’la temasa geçilecek.

5- Ümraniye değişiyor: Nevzat Demir Tesisleri’ne tamamen operasyon yapılacak. Yönetimde futbol şube sorumlusu olmayacak. Ümraniye’nin patronu tamamen teknik direktör olarak. Her yönetici istediği gibi tesislerde olmayacak.

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ÜMRANiYE’YE GENEL KAPTAN GELiYOR

6- Sportif direktör değil genel kaptan: Sportif direktörlüğün Türkiye’de çalışmadığını belirten Serdal Adalı, teknik adam ve futbolcuların saygı duyacağı genel kaptan getirtecek.

7- Yeni scout ekibi kuruluyor: Almanya ve Fransa’dan yetenekli genç futbolcu transferi gerçekleştirecek bir scout ekibi kurulacak. Ekibin başında Almanya’dan bir scout şefi olacak ve ilk etapta beş genç oyuncu gelecek.

8- Basketbola özel ilgi: Basketbol şubesi için icra kurulu oluşturulup hem erkeklerde hem de kadınlarda kadrolar güçlendirilecek.

9- Tüm yöneticilere sorumluluk: Yönetimdeki tüm idarecilere sorumluluk verilecek. Başkan sadece takipçisi olacak. Alt yapılar ve salon sporlarında takımlarla sorumlu yöneticiler ilgilenecek.

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10- Mayıs ayına hazırlık: Yeni yönetim bir yandan kulübü ayağa kaldırmaya çalışırken diğer yandan mayıstaki kongre için hazırlık yapacak. 50 bine yaklaşan kongre üyeleri için çalışmalar yoğunlaştı. Mayıs ayında yapılacak kongre için yeni bir sistem uygulaması konusunda çalışmalar yapılacak.