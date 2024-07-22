İşte Beşiktaş'ın son harikası Mustafa Erhan Hekimoğlu: 'Türk Haaland geliyor'

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Beşiktaş, önceki gün A hazırlık maçında Grazer AK’yi 5-1 yenerken, maça damgasını vuran isim, 17 yaşındaki Mustafa Erhan Hekimoğlu oldu. İlk 11’de sahaya çıkan genç forvet, 3. dakikada 1-0 geriye düşen takımını, önce 10 ve 12’de attığı gollerle 2-1 öne geçirdi, ardından 20’de Rashica’ya asist yaparak skorun 3-1’e gelmesini sağladı. Bu kadar genç bir oyuncunun skora bu denli tesir etmesi birçok kişi için şaşırtıcı olsa da, onu tanıyanlar için hiç de sürpriz değil. Zira, gelişimini yakından eden antrenörleri Mustafa’nın böyle parlayacağına son derece emindi.

CENK TOSUN, ‘HOCAM, SEN BİZE HAALAND’I ANLATIYORSUN’ DEDİ

Mustafa’yı en iyi tanıyan isimlerden biri olan Beşiktaş Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi, “Doğuştan forvet” diye tanımladığı genç futbolcunun sıradışı yeteneklere sahip olduğunu söylüyor. Mustafa ile ilgili bir anısını anlatan Ekşi, “Bir gün, Şenol Güneş, Necip Uysal ve Cenk Tosun’la sohbet ediyorduk. Onlara Mustafa’yı anlattım. Öyle bir anlatmışım ki Cenk, ‘Hocam, bize Erling Haaland’ı anlatıyorsun’ dedi. Ben de, ‘Evet, Türk Haaland geliyor’ dedim” ifadelerini kullandı. Gerçekten de Mustafa 1.85 metrelik boyu ve iri vücut yapısıyla Manchester City’nin 1.95’lık yıldızı Erling Haaland’ı andırıyor.

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OKTA: BOYUNUN UZUN OLMASI HAVA TOPLARINDA AVANTAJ SAĞLIYOR

Yedi yıldır Beşiktaş altyapısındaki tüm takımlarda forma giyen Mustafa Hekimoğlu, genç futbolcu yetiştirme konusunda uzman antrenörler Tevfik Saygılı, Sarp Yiğit, Serdar Topraktepe ve Halim Okta’dan eğitim aldı. Kendisi de eski bir santrfor olan Okta, Mustafa’nın bu gelişimini sürdürmesi halinde kısa zamanda dünya çapında bir futbolcu olacağını iddia ederek şunları söyledi: “Bir santrforda bulunması gereken tüm özelliklere sahip. İki ayağını da çok iyi kullanıyor. Boyunun uzun olması hava toplarında ona çok büyük avantaj sağlıyor. Dripling konusunda da üst düzey bir yetenek. Aynı zamanda süratli olduğu için kanatlarda da oynayabiliyor.”

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MUSTAFA’YI BEŞiKTAŞ’A KAZANDIRAN ANTRENÖR F.BAHÇE’YE TRANSFER OLDU

Mustafa Hekimoğlu’nu keşfedip bedelsiz olarak Beşiktaş’a kazandıran scout Caner Kaya, geçen yıl Fenerbahçe’ye transfer oldu. Yaklaşık bir yıldır yetenek taramasını sarı lacivertli kulüp için yapan Kaya, Mustafa’nın yanında pekçok oyuncuyu Beşiktaş’a kazandırdığını belirtip şunları söyledi: “Sarıyer Reşitpaşaspor’dan 9 yaşında iken Beşiktaş’a getirdik. Kendisinden 1 yaş büyüklerle oynuyordu. Santrforda ve kanatta oynattık. Beşiktaş U16 Takımı’nı Türkiye şampiyonu yaptı. O dönem Mustafa’nın yanında Yakup Arda Kılıç’ı Maltepe Başıbüyük’ten, Serkan Emrecan Terzi’yi İstanbul Altınova’dan, Fahri Ay’ı Erdemli Belediyespor’dan, Enes Cinemre’yi Gölcük Karadenizspor’dan, kaleci Emir Yaşar’ı da Bandırma Kartalları’ndan alıp Beşiktaş’a kazandırdık.”

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MUSTAFA’YI 9 YAŞINDA KEŞFETTi

Caner Kaya, Mustafa Erhan Hekimoğlu’nu 9 yaşında Sarıyer Reşitpaşaspor’da futbol oynarken keşfedip Beşiktaş’a getirdi.

ŞEF GARSON BABANIN GURUR KAYNAĞI

İstanbul’un Armutlu mahallesinde oturan Mustafa Hekimoğlu’nun, kendisiyle aynı adı taşıyan babası Sarıyer’de ünlü bir restoranda şef garson olarak çalışıyor. Oğlunun özellikle beslenmesiyle yakından ilgilenen baba Mustafa Hekimoğlu, “Oğlumla birlikte dünyanın gelmiş geçmiş en iyi golcülerinin eski maçlarını izleyip analiz ediyoruz. Mustafa hepsini dikkatle izleyip bir şeyler öğrenmeye çalışıyor” diyor. İki kızkardeşi bulunan Mustafa’nın en sevdiği yemekler, annesinin yaptığı kuru fasulye ve köfte.

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MUSTAFA iÇiN NE DEDiLER?

VAN BRONCKHORST:

Performansından mutluyum. Genç yaşına rağmen beni etkileyen bir oyuncu. Bu tarz oyuncular bana fazla enerji veriyor. Öğrenecek, motivasyonu çok iyi. Antrenmanda ve maçlarda kaliteli oyuncularla oynadıkça daha iyi olacaktır...

NECiP UYSAL:

Arda Güler, Semih Kılıçsoy ve bir de Mustafa Hekimoğlu var. Gerçekten onların seviyesinde, belki onların seviyesini de geçebilecek bir oyuncu. Tabi ki ona bağlı, çalışırsa olur. Yaşına rağmen fiziği inanılmaz iyi, oyun bilgisi de iyi.