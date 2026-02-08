İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer bilançosu! En pahalısı belli oldu

Haberin Devamı

Süper Lig’de önceki gün sona eren 2025-26 sezonu kış transfer döneminin bilançosu, kulüplerimizin transfer aşkının hiç azalmadan aynı yoğunlukta devam ettiğini ortaya koydu. Transfermarkt’ın, kulüplerin açıklamaları doğrultusunda yayımladığı verilere göre, ligde yer alan 18 takım ara transferde 131 futbolcuyu renklerine bağlarken, 124 oyuncuyla yollarını ayırdı. Kulüpler, bonservis ve kira bedeli olarak toplamda 124 milyon Euro ödemeyi taahhüt etti. Buna karşın oyuncu satışı veya kiralamalardan elde edilen gelir 82.5 milyon Euro’yu buldu.

Süper Lig ekipleri böylelikle ara transferde 41 milyon Euro açık vermiş oldu.

Dört kulüp harcama bildirmedi

Ara transferin en bonkör kulübü, Beşiktaş oldu. Siyah beyazlı yönetim, kadrosuna kattığı yeni futbolcular için 57 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi taahhüt etti. Beşiktaş’ı, 37 milyon Euro ile Fenerbahçe takip ederken, Trabzonspor 9.5 milyon Euro ile üçüncü sırayı aldı.

Galatasaray ise 9.35 milyon Euro ile dördüncü oldu. Dört büyükler dışında en çok transfer harcaması yapan kulüp, 4 milyon Euro ile Konyaspor olurken, Göztepe 2.62, Samsunspor 2.4, Rizespor da 1 milyon Euro’luk borç yükünün altına girdi. Gençlerbirliği, Başakşehir, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Eyüpspor ise herhangi bir harcama bildirimi yapmadı.

33 milyon Euro’luk satış yaptı ama...

Gelenlere ödenecek bonservis ve kira ücretleri ile giden futbolculardan elde edilen gelirleri karşılaştığımızda, bakiyesi en fazla eksi veren kulübün Beşiktaş olduğu görülüyor.

57 milyon Euro’luk harcamasına karşın 33 milyon Euro’luk oyuncu satışı veya kiralaması yapan siyah beyazlılar 24 milyon Euro zarar etti. Fenerbahçe eksi 12.2 milyon Euro (37 milyon Euro gider-24.8 milyon Euro gelir) ile ikinci olurken, 9.35 milyon Euro harcayan ve hiç gelir elde edemeyen Galatasaray 9.35 milyon Euro ile üçüncü, Konyaspor 4 milyon Euro ile dördüncü, Trabzonspor 1.48 milyon Euro ile beşinci sırada yer aldı.

En pahalı futbolcu Guendouzi

Ligdeki 18 kulüp içinde ara transferi kârla kapatanların sayısı ancak 4’ü buldu; 4 takımın gider-gelir dengesi başa baş oldu. Hiç oyuncu almayan Alanyaspor’un Augsburg’a sattığı Uchenna Ogundu’dan elde ettiği 4.5 milyon Euro direkt kâr hanesine yazılırken, Göztepe 2.68 milyon Euro, Samsunspor 2.6 milyon Euro, Eyüpspor da 1.7 milyon Euro artıyla kapattı. Kış transfer döneminin en pahalı 4 futbolcusu ise şunlar:

1-) Matteo Guendouzi (Fenerbahçe-28 milyon Euro). 2-) Emmanuel Agbadou (Beşiktaş-18 milyon Euro). 3-) Hyeongyu Oh (Beşiktaş-15 milyon Euro). 4. Renato Nhaga (Galatasaray-6.5 milyon Euro).

