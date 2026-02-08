×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer bilançosu! En pahalısı belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Beşiktaş#Galatasaray
İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonsporun transfer bilançosu En pahalısı belli oldu
Adil Demirçubuk
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2026 07:00

Süper Lig kulüpleri 2025-26 sezonu kış transfer döneminde 131 futbolcuyu kadrolarına katarken 124 oyuncuyla yollarını ayırdı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray'ın transfer maliyetleri ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Süper Lig’de önceki gün sona eren 2025-26 sezonu kış transfer döneminin bilançosu, kulüplerimizin transfer aşkının hiç azalmadan aynı yoğunlukta devam ettiğini ortaya koydu. Transfermarkt’ın, kulüplerin açıklamaları doğrultusunda yayımladığı verilere göre, ligde yer alan 18 takım ara transferde 131 futbolcuyu renklerine bağlarken, 124 oyuncuyla yollarını ayırdı. Kulüpler, bonservis ve kira bedeli olarak toplamda 124 milyon Euro ödemeyi taahhüt etti. Buna karşın oyuncu satışı veya kiralamalardan elde edilen gelir 82.5 milyon Euro’yu buldu.

Gözden KaçmasınSamsunspor-Trabzonspor maçını yazdı: Takımın her şeyi olmasa da çoğu şeyi benim mesajı verdiSamsunspor-Trabzonspor maçını yazdı: Takımın her şeyi olmasa da 'çoğu şeyi benim' mesajı verdi!Haberi görüntüle

Süper Lig ekipleri böylelikle ara transferde 41 milyon Euro açık vermiş oldu.

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonsporun transfer bilançosu En pahalısı belli oldu

Haberin Devamı

Dört kulüp harcama bildirmedi

Ara transferin en bonkör kulübü, Beşiktaş oldu. Siyah beyazlı yönetim, kadrosuna kattığı yeni futbolcular için 57 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi taahhüt etti. Beşiktaş’ı, 37 milyon Euro ile Fenerbahçe takip ederken, Trabzonspor 9.5 milyon Euro ile üçüncü sırayı aldı.

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonsporun transfer bilançosu En pahalısı belli oldu

Galatasaray ise 9.35 milyon Euro ile dördüncü oldu. Dört büyükler dışında en çok transfer harcaması yapan kulüp, 4 milyon Euro ile Konyaspor olurken, Göztepe 2.62, Samsunspor 2.4, Rizespor da 1 milyon Euro’luk borç yükünün altına girdi. Gençlerbirliği, Başakşehir, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Eyüpspor ise herhangi bir harcama bildirimi yapmadı.

Gözden KaçmasınSüper Ligde süper pazar İşte Beşiktaş ve Galatasarayın muhtemel ilk 11leriSüper Lig'de süper pazar! İşte Beşiktaş ve Galatasaray'ın muhtemel ilk 11'leriHaberi görüntüle

33 milyon Euro’luk satış yaptı ama...

Gelenlere ödenecek bonservis ve kira ücretleri ile giden futbolculardan elde edilen gelirleri karşılaştığımızda, bakiyesi en fazla eksi veren kulübün Beşiktaş olduğu görülüyor.

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonsporun transfer bilançosu En pahalısı belli oldu

57 milyon Euro’luk harcamasına karşın 33 milyon Euro’luk oyuncu satışı veya kiralaması yapan siyah beyazlılar 24 milyon Euro zarar etti. Fenerbahçe eksi 12.2 milyon Euro (37 milyon Euro gider-24.8 milyon Euro gelir) ile ikinci olurken, 9.35 milyon Euro harcayan ve hiç gelir elde edemeyen Galatasaray 9.35 milyon Euro ile üçüncü, Konyaspor 4 milyon Euro ile dördüncü, Trabzonspor 1.48 milyon Euro ile beşinci sırada yer aldı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınSergen Yalçının hayalindeki Beşiktaş için dev adımSergen Yalçın'ın hayalindeki Beşiktaş için dev adım!Haberi görüntüle

En pahalı futbolcu Guendouzi

Ligdeki 18 kulüp içinde ara transferi kârla kapatanların sayısı ancak 4’ü buldu; 4 takımın gider-gelir dengesi başa baş oldu. Hiç oyuncu almayan Alanyaspor’un Augsburg’a sattığı Uchenna Ogundu’dan elde ettiği 4.5 milyon Euro direkt kâr hanesine yazılırken, Göztepe 2.68 milyon Euro, Samsunspor 2.6 milyon Euro, Eyüpspor da 1.7 milyon Euro artıyla kapattı. Kış transfer döneminin en pahalı 4 futbolcusu ise şunlar:

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonsporun transfer bilançosu En pahalısı belli oldu

1-) Matteo Guendouzi (Fenerbahçe-28 milyon Euro). 2-) Emmanuel Agbadou (Beşiktaş-18 milyon Euro). 3-) Hyeongyu Oh (Beşiktaş-15 milyon Euro). 4. Renato Nhaga (Galatasaray-6.5 milyon Euro).

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Beşiktaş#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!