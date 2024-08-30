İşte Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

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Trabzonspor'un elenmesiyle ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek tek takım olan Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu.

TURNUVA FORMATI

Şampiyonlar Liig ve UEFA Avrupa Ligi'nde bir takım, 4'ü iç sahada 4'ü deplasmanda olmak üzere 8 maç yapıyor. Konferans Ligi'nde ise her ekip 3'ü iç sahada, 3'ü de deplasmanda olmak üzere 6 maç yapacak. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin aksine Konferans Ligi'nde 6 torba bulunuyor. Yani bir takım, her torbadan bir rakiple mücadele edecek.

Ligi ilk 8 içinde bitiren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9-24 arasındaki takımlar play-off turu oynayacak. Kazanan ekipler, son 16 turunda ligi ilk 8'de bitiren takımlarla eşleşecek. Devamı klasik turnuva formatında ilerleyecek.

İŞTE BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

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1. TORBA: Chelsea, Kopenhag, Gent, Fiorentina, LASK Linz, Real Betis

2. TORBA: Başakşehir, Molde, Legia, Heidenheim, Djurgardens, APOEL

3. TORBA: Rapid Wien, Omonia, Helsinki, Vitoria Guimaraes, Astana, Ljubljana

4. TORBA: Cercle Brugge, Shamrock R., The New Saints, Lugano, Heart, Mlada Boleslav

5. TORBA: Petrocub, St. Gallen, Backa Topola, Borac Banja Luka, J. Bialystok

6. TORBA: Larne FC, Dinamo Minsk, Celje, Pafos, Vikingur, Noah