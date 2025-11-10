İşte bahis oynayan futbolcuların alacağı muhtemel ceza! Futbol Disiplin Talimatnamesi'nin 57. maddesi ne diyor?

Haberin Devamı

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'den 27, 1. Lig'den 77, 2. Lig'den 282, 3. Lig'den 629 futbolcu ile 9 profesyonel oyuncu olmak üzere 1024 futbolcunun bahis soruşturması kapsamında disipline gönderildiği kaydedildi.

Ayrıca 1024 futbolcunun tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilmesi nedeniyle, kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile görüşmelere başlandığı aktarıldı.

Sadece bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirileceği de vurgulandı.



BAHİS BAŞLIKLI TALİMATNAMEYE GÖRE CEZA 3 AY İLA 1 YIL MEN

Futbol Disiplin Talimatnamesi'nde yer alan 57. maddeden sevk edilen futbolcuların 3 ay ile 1 yıl men cezası alması bekleniyor.

Talimatnamedeki "Bahis" başlıklı 57. madde şöyle:

Bu Talimat kapsamındaki kişilerin;

a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır.

b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar.

(2) Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.