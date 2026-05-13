İşte Aziz Yıldırım'ın seçimdeki yol haritası! Camianın tüm dinamiklerini harekete geçirecek

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul yaklaşırken, başkan adaylığını ilan eden Aziz Yıldırım’ın seçim sahasına hangi stratejilerle ineceği netleşmeye başladı. Yıldırım, camianın tüm dinamiklerini harekete geçirecek kapsamlı bir yol haritası izleyecek.

Aziz Yıldırım’ın en dikkat çeken hamlesi, seçim kampanyasında kulübün sembolleşmiş eski futbolcularıyla omuz omuza yürüyecek olması. Yıldırım, şampiyonluklarla özdeşleşmiş isimleri yanına alarak taraftara o başarılı günleri hatırlatmayı ve kulübün kaybolmaya yüz tutan ‘kazanan kimliğini’ yeniden canlandırmayı hedefliyor. Bu isimler, camia içindeki birleşme arzusunun canlı kanıtı olarak sahada yer alacak.

GÜÇLÜ YÖNETiM MESAJI VERECEK

Anlaşma sağlansa dahi seçim bitene kadar hiçbir teknik direktör ya da futbolcu ismi açıklanmayacak. Bu stratejiyle “Ben isimlerin arkasına saklanmıyorum, güçlü bir yönetim vaat ediyorum” mesajı verecek.

Yıldırım’ın rotası sadece İstanbul değil; taraftar dernekleri üzerinden tüm Türkiye’ye yayılacak bir diyalog süreci başlatacak. Derneklerle kurulacak yakın temas, sadece oy istemek değil, camianın en küçük birimine kadar ‘yalnız değilsiniz’ mesajı vermek anlamını taşıyor.