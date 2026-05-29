×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İşte Aziz Yıldırım'ın seçim kozları! Transferler bitti

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Vedat Muriqi
İşte Aziz Yıldırımın seçim kozları Transferler bitti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2026 07:00

Fenerbahçe Başkanı adayının transfer listesindeki santrafor adayları ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık için Hakan Safi ile yarışacak olan ziz Yıldırım’ın transfer görüşmesi yaptığı santrforların kimler olduğu ortaya çıktı.

İşte Aziz Yıldırımın seçim kozları Transferler bitti

Yıldırım’ın, 2019-20 sezonunda sarı lacivertli formayı giydikten sonra 21 milyon Euro’ya Lazio’ya satılan ve ardından Mallorca’ya transfer olan Vedat Muric ve Borussia Dortmund’dan Serhou Guirassy ile görüştüğü öğrenildi.

İşte Aziz Yıldırımın seçim kozları Transferler bitti

Gözden KaçmasınFenerbahçeden ayrılan Tedesconun menajerlik şirketi sessizliğini bozdu: Geri mi dönüyorFenerbahçe'den ayrılan Tedesco'nun menajerlik şirketi sessizliğini bozdu: Geri mi dönüyor?Haberi görüntüle

‘Muric Galatasaray’ı reddetti’ iddiası

Haberin Devamı

İspanya La Liga’dan düşen Mallorca, bu sezon oynadığı 37 maçta 23 gol atıp 1 de asist yapan Muric’in bonservis fiyatını 18 milyon Euro olarak belirledi. Aziz Yıldırım’ın ekibinin prensipte anlaştığı Kosovalı futbolcu bugün kulüp yöneticileriyle görüşerek bonservisinde indirim yapılmasını isteyecek. Bu arada, piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan 32 yaşındaki Muric’e Galatasaray’ın da teklif yaptığı ancak tecrübeli oyuncunun olumsuz yanıt verdiği de iddia edildi.

İşte Aziz Yıldırımın seçim kozları Transferler bitti

Kongre sonucunu bekliyorlar

Aziz Yıldırım’ın diğer santrfor adayı Serhou Guirassy de sarı lacivertlilerden gelen teklifi kabul etti ve Fenerbahçe kongresinin sonucunu beklemeye başladı. Dortmund’un, 30 yaşındaki Gineli için 35 milyon Euro istediği, Yıldırım’ın da bu rakama yakın bir teklifte bulunduğu ve dolayısıyla anlaşma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Bu sezon 46 resmi maçta oynayan Guirassy, 22 gol attı, 6 da asist yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Vedat Muriqi

BAKMADAN GEÇME!