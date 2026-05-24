İşte Aziz Yıldırım'ın golcüsü! Santrfor transferinde rota Fransa'ya çevrildi

Fenerbahçe’de seçim süreci devam ederken transfer kulisleri de hareketlenmeye başladı.

Başkan adayı Aziz Yıldırım’ın, yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek için yıldız bir golcü transferi üzerinde yoğunlaştığı öne sürüldü.

SON HEDEF RANDAL KOLO MUANI

Daha önce Alexander Sörloth, Romelu Lukaku ve Vangelis Pavlidis gibi isimlerle anılan Yıldırım cephesinin, şimdi de listesini sürpriz bir isimle genişlettiği iddia edildi.

Aziz Yıldırım'ın son hedefinin geçtiğimiz sezon kiralık olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’ın forması giyen Fransız golcü Randal Kolo Muani'nin olduğu konuşuluyor.

Yıldırım ve ekibinin, PSG’ye geri dönecek olan deneyimli santrforu yeni sezonun öncelikli hedeflerinden biri olarak değerlendirdiği aktarıldı. Fiziksel gücü, sürati ve hücumdaki hareketliliğiyle dikkat çeken yıldız futbolcunun Süper Lig seviyesinde önemli fark yaratabileceği düşünülüyor.

YILLIK MAAŞI 9 MİLYON EURO

Yaklaşık 22 milyon euro piyasa değerine sahip olan Fransız futbolcu için temas kurulacak. Yıldız oyuncunun senelik kazandığı ücret, bonuslarla birlikte 9 milyon euroyu buluyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibinde 40 resmi maçta görev yapan 27 yaşındaki oyuncu, takımına 5 gol ve 4 asistlik katkı sundu.