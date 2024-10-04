×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Güncelleme Tarihi:

#AVRUPA Ligi#FENERBAHÇE#Beşiktaş
İşte Avrupa Liginde gecenin sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 00:49

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları sona ererken Galatasaray'ın rakiplerinden Tottenham, Ferencvaros'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve puanını 6'ya çıkardı.

Haberin Devamı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun ikinci haftasında 18 maç yapıldı.

Galatasaray, Letonya ekibi RFS'ye konuk olduğu maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, deplasmanda Hollanda temsilcisi Twente ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş ise sahasında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-1 yenildi.

Bu sonuçların ardından Galatasaray ve Fenerbahçe puanını 4'e yükseltti. Beşiktaş ise iki maç sonunda puan elde edemedi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Hoffenheim (Almanya)-Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-0

Olympiakos (Yunanistan)-Braga (Portekiz): 3-0

Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Midtjylland (Danimarka): 0-2

Real Sociedad (İspanya)-Anderlecht (Belçika): 1-2

Karabağ (Azerbaycan)-Malmö (İsveç): 1-2

RFS (Letonya)-Galatasaray: 2-2

Slavia Prag (Çekya)-Ajax (Hollanda): 1-1

Haberin Devamı

Ferencvaros (Macaristan)-Tottenham (İngiltere): 1-2

Lazio (İtalya)-Nice (Fransa): 4-1

Rangers (İskoçya)-Olimpik Lyon (Fransa): 1-4

Viktoria Plzen (Çekya)-Ludogorets (Bulgaristan): 0-0

Elfsborg (İsveç)-Roma (İtalya): 1-0

Porto (Portekiz)-Manchester United (İngiltere): 3-3

Athletic Bilbao (İspanya)-AZ Alkmaar (Hollanda): 2-0

PAOK (Yunanistan)-FCSB (Romanya): 0-1

Beşiktaş-Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-3

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Bodo/Glimt (Norveç): 0-0

Twente (Hollanda)-Fenerbahçe: 1-1

Haberle ilgili daha fazlası:
#AVRUPA Ligi#FENERBAHÇE#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!