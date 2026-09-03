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İşte Arda Turan yazışmaları

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Arda Turan#Shakhtar Donetsk
İşte Arda Turan yazışmaları
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 07:00

Trabzonspor, Shakhtar Donetsk'in başarılı teknik direktörü Arda Turan'ı resmen istedi ancak Ukrayna ekibi bırakmaya yanaşmadı.

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Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor teknik direktörlük için arayışlarını sürdürürken bordo mavililer ilk olarak Shakhtar Donetsk’te büyük başarılara imza atan Arda Turan’ı gündemine aldı.

İşte Arda Turan yazışmaları

İddialara göre Başkan Ertuğrul Doğan, Şenol Güneş’in gidişinin ardından da Turan’ı istemiş ancak gerçekleşmeyince Fatih Tekke’de karar kılınmıştı. Bordo mavilier Tekke’nin gidişinin ardından bir kez daha Arda Turan için harekete geçti. Yöneticiler Shakhtarlı mevkidaşlarını arayarak Turan için şartları sordu.

İşte Arda Turan yazışmaları

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"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BAŞARI"

Bunun üzerine Ukrayna ekibinden “Prensip olarak tüm transfer görüşmelerimizi yazılı gerçekleştiriyoruz. Lütfen talebinizi yazılı olarak bize iletin” denildi. Bunun üzerine bordo mavililer resmi bir yazı ile Shakhtar Kulübü’ne Arda Turan’a talip olduklarını ve turuncu siyahlıların şartlarının ne olduğunu sordu. Shakhtar Donetsk cephesi “Kulübümüz, sportif yapılanması ve Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere sezon hedefleri doğrultusunda kesinlikle bir teknik direktör ayrılığı planlamamaktadır” yanıtını verdi.

İşte Arda Turan yazışmaları

YÖNETİMİN ÖNCELİĞİ YABANCI ÇALIŞTIRICI

Ukrayna temsilcisinden verilen yanıtta “Mevcut dönemde bu yönde bir transfer görüşmesi yapılması dahi söz konusu değildir; hocamız kulübümüzün projelerinin merkezindedir ve bu konudaki duruşumuz tamamen nettir. İlgi ve alakanızdan dolayı çok teşekkür ederiz” denildi.

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Yeni arayışlara yönelen Fırtına’da önceliğin yabancı teknik direktör olduğu, Antonio Conte, Vitor Pereira, Sergio Conçeiçao ile temasa geçildiği gelen haberler arasında. Yerli çalıştırıcılarda ise Abdullah Avcı ve Şenol Güneş’in ismi öne çıkıyor.

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İşte Arda Turan yazışmaları

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#Trabzonspor#Arda Turan#Shakhtar Donetsk

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