İşte Allan Saint-Maximin transferinin yatma nedeni! Suudiler ağırdan aldı, Napoli'nin sabrı taştı

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Devre arasında kadrosunu Diego Carlos, Milan Skriniar, Anderson Talisca ve Ognjen Mimovic ile takviye eden Fenerbahçe’nin Avrupa’da transferin tamamlanacağı son gün Allan Saint-Maximin ile yolları ayırma operasyonu Al Ahli’ye takıldı.

HEM FUTBOLCU HEM NAPOLİ İLE ANLAŞILMIŞTI

Sarı lacivertlilerin sezon başı 8 milyon kiralama bedeli ile renklerine kattığı Fransız futbolcunun Napoli’ye transferi için hem oyuncu hem de kulüpler anlaştı.

NAPOLİ'NİN SABRI TAŞTI

Ancak Al Ahli Kulübü’nün transferin tamamlanması için gereken belgeler konusunda ağır davranması Napoli’nin sabrını taşırdı ve İtalyan ekibi bu transferden vazgeçti.

FENERBAHÇE'NİN DE HESAPLARI TUTMADI

Transferin gerçekleşmemesi Fenerbahçe’nin de hem ciddi bir maliyetten kurtulma hem de yabancı kontenjanında boşluk yaratma şansını yitirmesine neden oldu. Türk futbol tarihinin en pahalı kiralık oyuncusu olan Allan Saint-Maximin Fenerbahçe formasıyla oynadığı 24 karşılaşmada 3 gol attı, 4 asist yaptı.