İşte Ahmet Nur Çebi'nin 5 sıkıntısı

Yaklaşık beş aylık aranın ardından ikinci kez Covid 19’a yakalanan ve tedavi süreci devam eden Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, halen karantina sürecinde olmasına karşın kulübün sorunlarını çözme çalışmalarına ara vermiyor. Başkan Çebi sezon başından bu yana bir taraftan takımın sportif başarılara imza atması için oyuncularla ilgili maddi sıkıntılarını çözmeye çabalarken diğer yandan geçmiş dönemlerden kalan borçları ödemek için İstanbul ile Ankara arasında mekik dokuyordu. Bu yoğun tempoda ikinci kez Covid’e yakalanan Ahmet Nur Çebi’nin ajandası şöyle:

Sık sık Ankara’ya gitmek zorunda

1- Kredi yapılandırma ve vergi borçları için Maliye Bakanlığı ziyaret edilerek yetkililerle görüşülecek.

2-Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden kiralanan ancak 2012 yılında mahkeme kararı ile Orman Bakanlığı’na devredilen BJK Nevzat Demir Tesisleri arazisiyle ilgili Orman Bakanlığı yetkilileri ile Ankara’da toplantılar yapılacak.

3- Siyah beyazlı kulübün halen devam eden davaları için Yargıtay ve Danıştay’a ziyaretlerde bulunulacak..

4- Spor Genel Müdürlüğü’ne olan borçların yapılandırılması için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşülecek.

5- Futbolcuların geçmişten kalan alacakları ve diğer sorunlar için yönetim kurulu ile toplantılar yapılacak.

‘Amacımız Beşiktaş’ı aydınlığa çıkarmak’

Pandemi döneminde gelirlerinin büyük bölümünü kaybeden, buna karşın teknik ekip ve oyuncularının paralarını aksatmamaya çalışan, diğer yandan da bürokratik işlere büyük mesai harcayan Çebi’nin Covid-19 olması camiada büyük üzüntü yarattı.

Çebi ise Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Sağ olsunlar doktorlarımız gerekli tetkikleri yapıyor. Şu anda evde karantinadayım. Sağlığımız için önlemler alıyoruz ama Beşiktaşımız’ı her şeyin önünde tutmak zorundayız. Amacımız omuz omuza hep beraber Beşiktaşımız’ı aydınlığa çıkarmak. Bunu başaracağız” dedi.

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