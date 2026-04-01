İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki rakipleri ve maç tarihleri

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off finalinde Kosova'yı eleyerek 24 yıllık hasreti sona erdirdi.

Ay-Yıldızlılar, deplasmanda oynadığı maçta Kerem Aktürkoğlu'nun tek golüyle kazandı ve Dünya Kupası biletini aldı.

İŞTE DÜNYA KUPASI'NDAKİ RAKİPLERİMİZ

ABD, Kanada ve Meksika düzenlenecek turnuvadaki rakiplerimiz daha önce çekilen kuralar neticesinde belirlenmişti. A Milli Takımımız, dev turnuvada D Grubu'nda yer alacak. Grupta Avustralya, Paraguay ve ev sahibi ABD ile karşılaşacağız

İLK MAÇ: AVUSTRALYA

Türkiye ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak. 13 Haziran'daki Avustralya-Türkiye maçı Kanada'nın Vancouver şehrindeki BC Place Stadyumu'nda TSİ 07:00'de oynanacak.

İKİNCİ MAÇ: PARAGUAY

Ay-Yıldızlılar 2. maçında ise Paraguay ile karşılaşacak. 19 Haziran'daki Türkiye-Paraguay maçı ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara şehrindeki Levi's Stadyumu'nda TSİ 07:00'de oynanacak.

GRUPTAKİ SON MAÇ: ABD

A Milli Takım gruptaki son maçında ev sahibi ABD ile karşılaşacak. Kaliforniya'nın Inglewood şehrindeki SoFi Stadyumu'ndaki karşılaşma 70 bin seyirci önünde TSİ 05.00 oynanacak.

Ay-Yıldızlılar'da hedef gruptan 9 puanla çıkmak.

İŞTE TÜM GRUPLAR

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda gruplar şöyle:

A Grubu: Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Çekya

B Grubu: Kanada, Bosna Hersek, Katar, İsviçre

C Grubu: Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya

D Grubu: Türkiye, ABD, Paraguay, Avustralya

E Grubu: Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili, Ekvador

F Grubu: Hollanda, Japonya İsveç , Tunus

G Grubu: Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda

H Grubu: İspanya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay

I Grubu: Fransa, Senegal, Kıtalararası play-off 2 (Bolivya / Surinam / Irak), Norveç

J Grubu: Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün

K Grubu: Portekiz, Kıtalararası play-off 1 (Yeni Kaledonya / Jamaika / Kongo DC), Özbekistan, Kolombiya

L Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama

Grup aşamasında maçlar takımların gruptaki yerlerine göre şu şekilde oynanacak:

Maç Günü 1: 1. ve 2. sıradaki takımlar, 3. ve 4. sıradaki takımlar

Maç Günü 2: 1. ve 3. sıradaki takımlar, 4. ve 2. sıradaki takımlar

Maç Günü 3: 4. ve 1. sıradaki takımlar, 2. ve 3. sıradaki takımlar