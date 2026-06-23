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İşte 62 şutun analizi!

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Takım#Montella#Dünya Kupası
İşte 62 şutun analizi
Adil Demirçubuk
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2026 07:00

Montella'nın, Dünya Kupası'nda 'Aslında ne kadar iyi' oynadığımızı ifade etmek için sığındığı şutları inceledik...

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası’ndan elenmemize yol açan 2-0’lık Avustralya ve 1-0’lık Paraguay mağlubiyetlerini değerlendirirken, iki maçta çektiğimiz şut sayısına dikkat çekip, “Böylesi 50 yılda bir olur, bize üst üste iki maçta denk geldi! Kariyerimde böyle bir şey yaşamadım. Kader bizden yana değildi” ifadelerini kullanmıştı.

Peki Montella haklı mıydı? Bu sorunun cevabını bulmak için 2026 Dünya Kupası’nda bugüne dek oynanan tüm maçların istatistiklerine göz attık.

İşte 62 şutun analizi

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Şutların 24’ü teşebbüs aşamasında kaldı

'Nicelik' yani ‘sayısal’ açıdan bakacak olursak Montella haklı, zira millilerimiz iki karşılaşmada toplam 62 şut attı, ki ikinci maçlar itibariyle bu rakama ulaşan başka bir takım yok. Ancak ‘nitelik’ yönünden incelediğimizde bu şutların ‘kaliteli’ olmadığı ortaya çıkıyor. O şutların çoğunun çaresizlikten atıldığı, hatta önemli bir kısmında rakip oyuncular tarafından anında engellendiği için kaleye dahi gidemeyip ‘teşebbüs’ aşamasında kaldığı net. Şimdi gelelim detaylara...

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İşte 62 şutun analizi

İki maçta gol sevinci yaşayamadık

Milli takımımız, Avustralya maçında 30 şut atarken, bunların 12’si kaleye ulaşamadı çünkü rakip futbolcular tarafından engellendi. Diğer 18 şutun 10’unda kaleyi tutturamayan futbolcularımız, 8’inde isabet sağladı, bunlarda da kaleci Patrick Beach’e takıldı. Paraguay karşılaşmasında attığımız 32 şutun 12’si yine rakip tarafından engellendiği için ‘teşebbüs’ aşamasında kalırken, 15’inde isabet sağlayamadık, 5’inde kaleyi tutturduk ama gol sevinci yaşayamadık.

İşte 62 şutun analizi

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En çok isabetsiz şut çeken takımız

İki maçtaki rakamları toplayacak olursak; millilerimizin attığı 62 şutun 24’ü, rakip kaleye ulaşamadan engellendiği için ‘şut girişimi’ olarak kayıtlara geçti; 25’i isabetsiz oldu, 13’ü kaleyi buldu.

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Evet, ikinci maçlar sonunda en çok şutu ‘Bizim Çocuklar’ attı ancak aynı zamanda ‘en çok isabetsiz şut çeken’ ve ‘engellenenler’ de onlar oldu.

‘Peki Dünya Kupası’nda oynanan diğer maçlardaki şut istatistikleri nasıldı?’ sorusunun cevabını da araştırdık...

İşte 62 şutun analizi

Kanada 14 kez engellendi ama 6 gol attı

'Bir maçta en fazla şutu engellenen takım’ Kanada oldu. Turnuvanın ev sahipleri arasında yer alan Kanada, ikinci maçında karşılaştığı Katar’ı 6-0 mağlup ederken, tıpkı bizim Paraguay karşılaşmasında olduğu gibi rakip kaleye 32 şut atarken, bunların 14’ü rakip tarafından engellendi. Diğer şutların 8’i kaleyi bulmazken, 10’unda isabet sağlandı ve bunların sonucunda 6 gol geldi. Bu veri de Kanada’nın şutlarının kalitesinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.

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İşte 62 şutun analizi

135 dakika oynayan Kenan şut yağdırdı

Bireysel bazda yaptığımız incelemelerin sonucu da en az bir o kadar çarpıcı... En çok şut atan futbolcumuz Kenan Yıldız. Avustralya karşısında 45, Paraguay maçında 90 dakika oynayan Kenan tam 12 şut atarken bunların sadece 1’inde kaleyi tutturabildi, diğer 11 şutta isabet kaydedemedi. 11’er şut atan iki oyuncudan Arda Güler 3, Hakan Çalhanoğlu 2 kez isabet sağlarken, Merih Demiral 5 şut girişiminin 2’sinde başarılı oldu ancak bunlarda da fileleri havalandıramadı.

İşte 62 şutun analizi

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#A Milli Takım#Montella#Dünya Kupası

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