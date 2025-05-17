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İstanbulsporlu Diarra'ya Beşiktaş kancası!

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#Transfer#Beşiktaş#Diarra
İstanbulsporlu Diarraya Beşiktaş kancası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2025 07:00

Beşiktaş, İstanbulspor'un sol kanat oyuncusu Gaoussou Kyassou Diarra'yı listesine aldı.

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Transferde genç ve gelecek vadeden futbolculara ağırlık veren Beşiktaş yönetimi, İstanbulspor’un Malili sol kanat oyuncusu Gaoussou Kyassou Diarra’nın peşine düştü.

22 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Buruçhan Düzgün, Africafoot’a yaptığı açıklamada, “Beşiktaş’ın teklifi henüz somut değil. Görüşmelerimiz sürüyor. Oyuncunun serbest kalma bedelini henüz belirlemeyen İstanbulspor’un kararını bekliyoruz” dedi.

Sarı siyahlı kulübün sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Diarra, bu sezon oynadığı 37 maçta 16 gol attı, 2 asist yaptı.

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#Transfer#Beşiktaş#Diarra

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