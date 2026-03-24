İstanbulspor'dan Victor Osimhen iddialarına yanıt!

Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2026 07:00

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu “Çıkan haberler doğru değil. Öyle bir şey olamaz da zaten” dedi.

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen’in kulübü satın alacağına dair Afrika’da çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Africa Foot’ta yer alan haberde Osimhen’in Nijerya ile Türkiye arasında bir futbol köprüsü kurmak istediği ve ülkesinde altyapıda yetişip gelişen genç oyuncuların hem profesyonelliğe geçiş hem de ilk Avrupa deneyimini İstanbulspor formasıyla yaşamasını düşündüğü ifade edilmişti.

Sarı siyahlıların başkanı Sarıalioğlu ise kendilerinin konuyla ilgili bir bilgilerinin olmadığını belirtirken “Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Çıkan haberler doğru değil. Öyle bir şey olamaz da zaten” şeklinde konuştu.

