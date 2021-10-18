İstanbulspor'dan Tuzlaspor'a tek gol

Futbol: TFF 1. Lig - İstanbulspor: 1 - Tuzlaspor: 0
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Orkun Aktaş, Erkan Akbulut
İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Ologo, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Eslem Öztürk (Dk. 75 Rroca), Muammer Sarıkaya (Dk. 82 Cajic), Topalli (Dk. 75 Emir Kaan Gültekin), Ethemi (Dk. 90 2 Berkay Görmez), İbrahim Yılmaz (Dk. 82 Mertan Caner Öztürk)
Tuzlaspor: Mikulic, Erhan Kartal (Dk. 72 Samet Asatekin), İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Tayfun Aydoğan (Dk. 72 Selçuk Alibaz), Rotman, Sedat Şahintürk, Safa Kınalı (Dk. 40 Ahmet Yazar), Bardhi (Dk. 40 Diack), Pedersen (Dk. 59 Rahmi Anıl Başaran)
Gol: Dk. 28 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 64 Erhan Kartal (Tuzlaspor), Dk. 66 Ethemi, Dk. 90 4 Alperen Uysal (İstanbulspor)
Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu
17 yaşında ailesinin mutfağında başladı! 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu
Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...
Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...
Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!