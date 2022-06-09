İstanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz'dan 3 yıllık imza!

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Spor Toto 1. Lig play-off'unu kazanarak Süper Lig'er yükselen İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Teknik Direktörümüz Osman Zeki Korkmaz ile yeni sözleşme imzaladık. Süper Lig'e yükseldiğimiz 2021-2022 sezonunun sona ermesinin ardından Teknik Direktörümüz Osman Zeki Korkmaz ile kulübümüz 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Osman Zeki Korkmaz; "Burada çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Şampiyonluk yolunda sürekli arkamızda olan ve bizi destekleyen Başkanımız Sayın Ecmel Faik Sarıalioğlu'na ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Şampiyonluk ile süslediğimiz başarılı bir sezonu geride bıraktık. İstanbulspor kendine has oyun kültürüyle 1.Ligden sonra Süper Lige de renk katmaya geliyor. Bugün attığımız ve yeni süreci başlatan imzalarımız camiamız adına hayırlı olsun." diye konuştu.

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İSTANBUL ERKEK LİSESİ'NE ZİYARET

Spor Toto 1’inci Lig’de play-off finalinde Bandırmaspor’u 2-1 mağlup ederek 17 yıl aranın ardından Süper Lig’e yükselen İstanbulspor’da; başkan Ecmel Sarıalioğlu, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, takım kaptanı İbrahim Yılmaz ve Muammer Sarıkaya, sarı-siyahlı kulübün temellerinin atıldığı İstanbul Erkek Lisesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. İstanbulsporlu oyuncular, öğrenciler tarafından okulda ’Yuvanıza hoş geldiniz’ yazılı pankartla karşılandı.

Organizasyona İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, takım kaptanı İbrahim Yılmaz, futbolculardan Muammer Sarıkaya, İstanbulspor’da forma giyen kulübün efsanevi isimleri, kulübün kurucusu Kemal Halim Gürgen’in oğlu İskender Gürgen, İstanbul Erkek Lisesi Müdürü Hüseyin Sarı ve öğrenciler katıldı. Başkan Sarıalioğlu ve teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, okul müdürü Hüseyin Sarı’ya İstanbulspor armasının bulunduğu bir plaket ve İstanbulspor forması hediye etti.

Katılımlarından dolayı İstanbulspor’a teşekkürlerini ileten okul müdürü Hüseyin Sarı, "Her daim birlikte olduğumuzu, birlikte güzel şeyler yapabileceğimize inancımızı ifade etmek istiyorum. Başkanıma, teknik direktörüme, değerli büyüklerime, futbolcularıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Öte yandan İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu da "Doğruyu, inandığımız işleri yapmak için çalıştık" dedi.

OSMAN ZEKİ KORKMAZ: BUGÜN RUHUMUZA GERİ DÖNDÜK

İstanbulspor ile Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, "Bu şanlı formayı genç ve amatör takımlarda terlettim. Hocalığımı yapan Muhittin hoca da şu anda aramızda. Bugünkü buluşma, bedenin ruha dönüşüdür. İstanbulspor bir bedense, bu okul, irfan yuvası onun ruhudur. Bugün ruhumuza geri döndük. En büyük mutluluğumuz bu" şeklinde konuştu.

İSTANBULSPOR’UN KURUCUSU KEMAL HALİM GÜRGEN’İN OĞLU İSKENDER GÜRGEN: OYUNCULARIMIZ, AŞK İLE OYNADILAR VE BİZİ HAK ETTİĞİMİZ YERE GERİ GETİRDİLER

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İstanbulspor’un kurucusu Kemal Halim Gürgen’in oğlu İskender Gürgen ise öğrencilere, kulübün renginin nereden geldiğini bilip bilmediklerini sorarak konuşmasına başladı. İstanbulspor, 1926 yılında tamamı İstanbul Erkek Lisesi öğrencilerinden kurulmuş bir kulüp. Oyuncularımız, aşk ile oynadılar ve bizi hak ettiğimiz yere geri getirdiler. İnşallah yöneticilerimiz, bu kulübe sırt veren insanlar sayesinde seneler sonra takım layık olduğu yere geldi. Aşk ile oynayıp, aşk ile kazanacağız" diye konuştu.

TAKIM KAPTANI İBRAHİM YILMAZ: İSTANBULSPOR’U LAYIK OLDUĞU YERE ÇIKARDIK

İstanbulspor’u en iyi şekilde temsil ettiklerini ve aynı şekilde devam edeceklerini belirten takım kaptan İbrahim Yılmaz, "Bu şampiyonluk bütün taraftarlarımıza, kulübün efsane isimlerine armağan olsun. Bu mutluluğu hem yaşayıp hem yaşattığımız için çok gururluyuz. İstanbulspor’u senelerdir en iyi şekilde temsil ettik. Aynı şekilde devam edeceğiz. İstanbulspor’u layık olduğu yere çıkardık. Bundan sonrasında da başarılarımızın katlanarak devam edeceğine düşünüyorum" şeklinde konuştu.