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İstanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz: "Golü yedikten sonra ‘iyi oldu’ dedim"

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#İstanbulspor#Osman Zeki Korkmaz#Trabzonspor
İstanbulsporda Osman Zeki Korkmaz: Golü yedikten sonra ‘iyi oldu’ dedim
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2022 00:33

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, “İlk yarı 30 dakika özelinde zihinsel olarak bizi yordu. Futbolcular zihinlerinde büyük ağırlıkla oynadılar. Golü yedikten sonra ‘iyi oldu’ dedim. İlk yarı daha farklı olabilirdi” dedi.

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Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında İstanbulspor, iç sahada oynadığı Trabzonspor’a 2-0’lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kuvvetli bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirten Korkmaz, “Kuvvetli organizasyona sahip oyuncular ve organizasyon içinde kuvvetli antrenman süreci geçiren ve sezon boyunca maç oynamış yetenekli oyunculara karşı kendi oyun formatı olan geçen sezon 1. ligde fark oluşturmuş takımız. 29 Haziran’dan bugüne kadar hazırlık sürecinde fiziksel taktiksel hazırlık yaptık. Mental hazırlığı daha iyi yapmamız gerekiyordu. İlk yarı 30 dakika özelinde zihinsel olarak bizi yordu. Futbolcular zihinlerinde büyük ağırlıkla oynadılar. Golü yedikten sonra ‘iyi oldu’ dedim. İlk yarı daha farklı olabilirdi. Uyarılardan sonra oyuna tutunmaya başladık. 3’lü savunmayı hedefledik ama 5’liye döndük. 30 dakika boyunca geri yaslandık. Maçın psikolojisini kaybettik. İkinci yarı daha iyi oynadık. Girdiğimiz pozisyonlar bizi tatmin etmedi. İstediğimiz grup hücumlarını oluşturamadık. 1. ligde alan savunması yaparak gol yememiş takımız. Bugün iki golü de duran toptan yedik. Duran top savunmamızı da kendi planladığımız gibi yapmadık. Finalde bizim için güzel bir sınav oldu. Genel anlamda üretken değildik ama hiç transfer yapmadan kaleci ile gelen bir takım var. Bir önceki senenin şampiyonuyla oynadık. Bambaşka bir mesaj verdik. Bir alt lig ile üst ligin farkını gösterdiğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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Osman Zeki Korkmaz, ilk hedeflerinin ligde kalmak olduğunu aktararak, transferle ilgili de yönetime isimler ve alternatifler sunduğunu, odağını elindeki oyunculara verdiğini dile getirdi.

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#İstanbulspor#Osman Zeki Korkmaz#Trabzonspor

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