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İstanbulspor'da Emeka Eze Süper Lig ve 1. Lig'in kaderini değiştiriyor!

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#Eze#Eyüpspor#İstanbulspor
İstanbulsporda Emeka Eze Süper Lig ve 1. Ligin kaderini değiştiriyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 08:57

Devre arasında Eyüpspor'dan kiralık olaran transfer edilen Emeka Eze, İstanbulspor formasıyla 5 gole katkı yaparak takımının ligde kalma yolunda avantajlı hale gelmesini sağladı. Golcü oyuncu, Fenerbahçe ve Giresunspor maçlarında attığı gollerle şampiyonluk yarışı ve düşme hattında işleri karıştırdı.

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Emeka Eze, İstanbulspor formasıyla çıktığı son 4 lig maçında 3 kez fileleri sarsmayı başardı.

Nijeryalı oyuncu, İstanbulspor’un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlanan Medipol Başakşehir müsabakasında galibiyet golünü, 3-3 sona eren Fenerbahçe karşılaşmasında son golü, 1-0 kazanılan Giresunspor mücadelesinde de maçın tek golünü kaydetti.

LİGİN KADERİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Fanatik'in derlemesine göre; yalnızca İstanbulspor'un ligde kalmasına katkıda bulunmayan Eze, kümede kalma mücadelesi veren Giresunspor ve şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe ağlarına gönderdiği gollerle ligin gidişatını da değiştirdi. Artık gözler Galatasaray maçındaki performansına çevrildi.

26 yaşındaki futbolcu, toplamda ise İstanbulspor formasıyla 12 maçta 3 gol ve 2 asiste ulaştı.

1. LİG'DEN KİRALIK GELDİ

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Bu performansıyla takımının ligde kalma yolunda avantaj yakalamasını sağlayan başarılı oyuncu, Eyüpspor’dan kiralandı.

Eyüpspor, Eze’nin kiralık olarak ayrılmasının ardından Mustafa Pektemek ve İbrahim Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

SON HAFTALAR KRİTİK

İstanbulspor, ligin bitimine 6 hafta kala hükmen galip sayılacağı Hatayspor ve Gaziantep FK maçlarının dışında oynayacağı son 4 karşılaşmanın hepsini İstanbul’da oynayacak.

Sarı-Siyahlılar, söz konusu dönemde Galatasaray, Adana Demirspor ve Ümraniyespor’la evinde, Kasımpaşa ile de deplasmanda karşı karşıya gelecek.

 

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