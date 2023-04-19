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İstanbulspor'da 4 oyuncu, Fenerbahçe maçı öncesi cezalı duruma düştü

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#Futbol#Süper Lig#Fenerbahçe
İstanbulsporda 4 oyuncu, Fenerbahçe maçı öncesi cezalı duruma düştü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 19:12

İstanbulspor'un Antalyaspor ile karşılaştığı maçta sarı kart gören 4 oyuncu cezalı duruma düştü.

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İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig’in 30’uncu haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında 3-3 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından ev sahibi ekip puanını 28’e, deplasman ekibi ise 33’e yükseltti. 

BA, DUHANEY, JENSEN VE ONUR ERGÜN FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

İstanbulspor’un Antalyaspor ile 3-3 berabere kaldığı maçta İstanbul ekibinde sarı kart gören 4 oyuncu cezalı duruma düştü.

Sarı-siyahlı ekipte Mahamadou Ba, Demeaco Duhaney, David Jensen ve Onur Ergün, Süper Lig’in 31’inci haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacakları maçta takımını yalnız bırakacak. 

Gözden Kaçmasınİstanbulspor 3-3 Antalyaspor / Maç sonucuİstanbulspor 3-3 Antalyaspor / Maç sonucuHaberi görüntüle
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#Futbol#Süper Lig#Fenerbahçe

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