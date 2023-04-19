İstanbulspor'da 4 oyuncu, Fenerbahçe maçı öncesi cezalı duruma düştü

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İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig’in 30’uncu haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında 3-3 berabere kaldı.
Bu sonucun ardından ev sahibi ekip puanını 28’e, deplasman ekibi ise 33’e yükseltti.
BA, DUHANEY, JENSEN VE ONUR ERGÜN FENERBAHÇE MAÇINDA YOK
İstanbulspor’un Antalyaspor ile 3-3 berabere kaldığı maçta İstanbul ekibinde sarı kart gören 4 oyuncu cezalı duruma düştü.
Sarı-siyahlı ekipte Mahamadou Ba, Demeaco Duhaney, David Jensen ve Onur Ergün, Süper Lig’in 31’inci haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacakları maçta takımını yalnız bırakacak.