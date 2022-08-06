İstanbulspor - Trabzonspor maçının ardından: Norwich İstanbul City

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İstanbulspor ile Trabzonspor, Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında kozlarını paylaştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-0'lık skorla kazandı. Baştan sona Trabzonspor hakimiyetiyle süren karşılaşmanın 16. dakikasında Cornelius ile öne geçen bordo-mavililer, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. Dakikalar 86'yı gösterdiğinde ise sahneye Denswil çıktı ve skoru belirleyen golü kaydetti.



Yazarımız Uğur Meleke, mücadeleyi böyle değerlendirdi...



Bir İngiliz arkadaşım geçenlerde şöyle bir espri yapmıştı:

“Fulham’la Norwich aslında aynı takım. Sırayla Premier Lig’e çıkma parasını kazanıyor ve sırayla düşüyorlar”. Dün İstanbulspor’u Süper Lig’de ilk kez izleyince bu espriyi anımsadım gülümseyerek. Zira İstanbulspor’un da dün Olimpiyat’taki görüntüsü bana fena halde Norwich’i hatırlattı. Norwich de (idealist teknik direktörü Farke döneminde) Championship’i iyi futbolla zirvede bitirir, Premier Lig’de de aynı kadroyla aynı oyunu oynamaya kalkar. Güçleri Premier Lig’e yetmez ve küme düşerler sonra.

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NEREDEYSE AYNI KADRO

17 yıl aradan sonra Süper Lig’e dönen İstanbulspor, dün sahaya neredeyse tamamen 1.Lig’i şampiyon bitiren kadrosuyla çıktı. Yaz döneminde zaten sadece iki transfer yaptılar, onların da biri (kaleci Jensen) ilk 11’de forma giydi. Üstelik yaz döneminde Erencan ve Alperen’i de kaybettiler. Ancak elbette genç teknik direktörleri Osman Zeki Korkmaz’a çok saygı duyuyorum. Süper Lig için kısıtlı sayılabilecek kadrosuyla yine olumlu futbol oynatmaya çalıştı, yine geriden pasla çıkmayı tercih etti. Ancak aynen Liverpool veya City önündeki Norwich gibiydi halleri. Güçleri biraz kısıtlıydı.

TRABZON KONTROLLÜYDÜ

Trabzonspor ise gücü kısıtlı rakibine karşı en yüksek viteste değildi ama maçın genelinde de kontrolü ellerinden pek kaybetmediler. Siopis’in enerjisiyle tetiklediği savunmada çok kontrollülerdi, ilk 45’te İstanbul ekibini 0 isabetli şut, rakip ceza alanında 0 dokunuş ve 0 gol beklentisi istatistiğinde tuttular. İkinci yarıda, özellikle Ebert girdikten sonra ev sahibi ekip canlandı ama cılız pozisyonlar tabelayı değiştirmeye yetmedi. Trabzon’da hazırlık kampının iyileri Larsen ve Eren sezona da formda girdiler. Larsen kornerlerden sürpriz kafa golleri bulacak gibi. Eren de soldan yaptığı bindirmelerde yerden ortalarıyla hanesine asistler yazacağının sinyallerini veriyor. Kopenhag eşleşmesi öncesi Cornelius’un yüksek form tutması büyük avantaj. Trezeguet ve Bakasetas’ın da 16 Ağustos’taki Parken sınavına kadar form grafiklerini yükseltmeleri gerek.