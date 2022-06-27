İstanbulspor Teknik Direktörü Zeki Osman Korkmaz: "Bizde tutku ve dinamizm var"

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Spor Toto 1. Lig Play-Off finalinde Bandırmaspor’u 2-1 yenen İstanbulspor, 17 yıllık aranın ardından Süper Lig’e çıkarken, bu başarının mimarlarından biri olan teknik direktör Zeki Osman Korkmaz, Hürriyet’e verdiği özel röportajda bu başarılarını Süper Lig’de de devam ettirmek istediklerini söyledi. 40 yaşındaki teknik direktörün öne çıkan sözleri şu şekilde:

OYUNCULAR EZBERDEN SIYRILMALI

· Oyun felsefeniz nedir? Futbolculardan sahada öncelikle neleri yapmalarını istiyorsunuz?

Sayısal üstünlük, topu kaybettiğinde en kısa zamanda geri kazanmak için baskı yap ve topa sahipken ezberlerden sıyrıl ve seçenek oluştur. Sahada numaralar vardır. Bizim için ve her numaranın öncelikli rolü bellidir. Sahada neredeyiz ve o bölgede nasıl davranacağız. Aslında bunu anlatmak çok uzun sürer ama özetle bizim çalıştığımız takımları izleyenler dinamizm ve tutkuyu görebilirler.

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İNGİLİZCE VE İSPANYOLCA BİLİYORUM

· Teknik direktörlükteki hedefiniz ne? Eğer Avrupa ise bu konuda özel bir çalışmanız var mı?

Bu sezon yaptıklarımızı ülkemizde en üst seviyede yapmak ve ileride tabii ki futbolumuzu Avrupa’da temsil etmek istiyorum. İngilizce ve İspanyolca konuşulan ülkelerde rahatlıkla takım çalıştırabilirim çünkü bu iki dili de iyi biliyorum. Bildiğim dillere yenilerini de eklemek istiyorum. Sadece profesyonel anlamda değil kişisel bir hobi benim için dil öğrenmek. Matematikle aram hiç iyi değildir ancak sosyal becerilerim fena değildir.

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BÜTÇEMİZ DEĞİL, BİZ İDDİALIYIZ

· Kulübünüzün mütevazı bir bütçesi olduğunu biliyoruz. Bu bütçelerle takımı Süper Lig’de tutmak mümkün olabilir mi?

Spor Toto 1. Lig de yaptığımız işe bakılırsa ortalama bütçelerin altında yakalanan bir başarıya ulaştığımız görünüyor. Evet Süper Lig için bizim bütçemiz iddialı değil belki ama diğer bütçeler de rasyonel değil. Ederinin çok üzerinde maliyetler söz konusu. Burada önemli olan konu, takım mühendisliği ve beklentiler.. Biz takım içi dengeleri bozmadan gelişime açık oyuncular bulacağız ve yine keyif veren bir oyun kültürü oluşturacağız. Varacağımız yer değil yolculuğun kendisi keyifli.

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iDMANI DRONE’LA ÇEKiP CANLI YORUMLUYORUZ

· Türkiye’de antrenmanları drone ile çekip, anında canlı olarak yorumlayan ilk takımsınız...

Evet antrenman esnasında geri bildirim vermek bir ilk ülkemizde. Antrenörün düşündüğünü sahada uygulatması ve takımın buna adapte olması adına etkili bir yöntem olduğunu gördük.

Daha önce Kartal, Samsun, Bolu, Eskişehir, Gaziantep, Ankaragücü, Rizespor ve Konyaspor’da yardımcı antrenörlük yapan Zeki Osman Korkmaz, Ağustos 2021’de ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadığı İstanbulspor’da takımı.

EZBERLERDEN SIYRILMIŞ BiR EKiBiN BAŞARISI

“Bir sır mı bilmiyorum ama hep beraber elde edilen bir başarı, sır olamaz herhalde. Ön yargılardan ve ezberlerden sıyrılmış, samimi bir ekip çalışması diyebilirim. Ön kabul yok değiştirmek ve geliştirmek için mücadele var.”