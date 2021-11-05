İstanbulspor- Menemenspor sis nedeniyle tatil edildi

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TFF 1. Lig'de oynanan İstanbulspor-Menemenspor maçının 2. yarısı, devre arasının üzerinden yaklaşık 15 dakika geçmesine rağmen yoğun sis nedeniyle başlamadı.

Oyunun başlamasının ardından yoğun sis nedeniyle zor anlar yaşanırken karşılaşma 62. dakikadan itibaren tatil edildi.

Yoğun sis nedeniyle ertelenen İstanbulspor-Menemenspor maçının yarın 12.30'da 62. dakikadan itibaren devam edeceği açıklandı.

Maçı anlatan TRT spikeri Alper Bakırcıgil ise bir hayli zorluk yaşadı.

İstanbulspor-Menemenspor maçını anlatırken güçlük yaşayan Bakırcıgil, karşılaşmanın oynandığı esnada "Gol olsa söylemekte zorlanacağım. Belki de söyleyemeyeceğim. Özür diliyorum. Görüş açısı son derece kötü. Sağlık görevlileri hakemini görebiliyorlarsa sahaya girecekler, çünkü davet etti" sözleriyle sisin yoğunluğuna vurgu yaptı.