İstanbulspor maçındaki 5 hata Fenerbahçe’ye pahalıya patladı! Jorge Jesus bir türlü çare bulamadı

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Galatasaray’ın Karagümrük karşısında 2 puan kaybetmesiyle şampiyonluk hesapları yapmaya başlayan ancak 2 kez öne geçtiği maçta İstanbulspor’dan sezonun en ağır skorlarından birini alan Fenerbahçe’de 3-3’ün nedenleri masaya yatırılıyor. Ezeli rakibin Beşiktaş ile oynayacağı derbi öncesi pskilojik üstünlüğü ele geçirme şansı varken ne oldu da düşme hattındaki İstanbulspor’a karşı 2 puan kaybedildi. İşte bu soruların 5 maddede cevapları...

3-2 ÖNDEYKEN 5 DEĞiŞiKLiK TAKIMIN RiTMiNi BOZDU

1- Son 20 dakikada durum 2-2 olmasına rağmen sahada etkili bir şekilde mücadele eden ve 3-2 öne geçmeyi başarmış bir kadrodan 5 değişiklik yapılması Fenerbahçe’nin ritmini bozdu.

GEÇ VE YANLIŞ DEĞiŞiKLiK HAMLELERi

2- Oyuncu değişikliklerinde hem geç kalındı hem de tercih hataları yapıldı. İyi oynayan İsmail Yüksek ve Arda Güler en kritik dakikalarda (85 ve 90) kenara alındı, Samet-Serdar Aziz değişikliği çok geç yapıldı.

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ATTiLA SZALAi DE SAMET’E UYDU

3- Haftalardır hatalar yapan ve moralsiz olduğu gözlenen Samet Akaydin dinlendirilmek yerine ısrarla sahaya sürüldü. Atilla Szalai de Samet’e uyup bu hafta eski grafiğinden uzaklaştı. 3 golde de İstanbulspor forvetleri Macar sol stoperi üzerinden kaleye geldi.

DEFANSTA UYUM SORUNU GiDERiLEMEDi

4- Jesus bir türlü defanstaki uyumsuzluğa çare bulamadı. Eze araya atılan hemen her topta ceza sahasına girdi ve rakibe 3 gol şansı verildi. Bu goller zaten kırılgan yapıya sahip takımı hep olumsuz etkiledi.

ROTASYON FORM TUTAN OYUNCUYU GERiLETiYOR

5- Jesus’un rotasyonları form tutan oyuncuları geriletiyor. Karagümrük ve Başakşehir maçlarının yıldızı İrfan Can ve Crespo ilk 11’de oynamaları beklenirken 75 ile 85’te oyuna alındı.