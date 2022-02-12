İstanbulspor lider Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yendi

Stat: Eryaman
Hakemler: Furkan Aksuoğlu xx, Serdar Diyadin xx, Burak Cansız xx
MKE Ankaragücü: Akın Alkan xx, Erdem Özgenç xx, Yusuf Abdioğlu xx, Sinan Osmanoğlu xx, Yasin Güreler xx (Pinto dk. 74 x), Abdullah Durak xx (Hasan Hüseyin Acar dk. 79 x), Mehmet Murat Uçar xx (Bartalomeu dk. 74 x) Zahid xx, Ali Kaan Güneren xx (İshak Çakmak dk. 46 xx), Owusu xx, Eren Derdiyok x (Cem Ekinci dk. 88 ?)
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal xx, Oğuzhan Berber xx, Ologo xx, Mehmet Yeşil xx, Ali Yaşar xx, Melih Kabasakal xx, Ferhat Yazgan xx (Muammer Sarıkaya dk. 86 ?), Topalli xx, Eslem Öztürk xxx (Okan Erdoğan dk. 59 xx), Ethemi xx (Cajic dk. 86 ?), İbrahim Yılmaz xx (İbrahim Yılmaz dk. 66 xx)
Gol: Ethemi (dk. 25) (İstanbulspor)
Kırmızı kartlar: Ologo (dk. 56), Alperen Uysal (dk. 90+5) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Yusuf Abdioğlu, Abdullah Durak (Ankaragücü), Ferhat Yazgan, Ali Yaşar (İstanbulspor)
Maçtan dakikalar
24. dakikada Eslem Öztürk’ün pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ethemi, sol çaprazdan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
45. dakikada Zayid’in ortasında ceza sahası içinde Eren Derdiyok’un kafa vuruşunu kaleci Muhammed Alperen Uysal kurtardı.