İstanbulspor lider Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yendi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika... Detayları Bakan Nebati açıkladı Altın yastıkaltından böyle çıkacakSon dakika... Detayları Bakan Nebati açıkladı! Altın yastıkaltından böyle çıkacak!#Altın
Uzman isimler yeni paketi değerlendirdi İş dünyasından ilk tepki: Çok olumlu olacak... Uzman isimler yeni paketi değerlendirdi! İş dünyasından ilk tepki: Çok olumlu olacak...#Yeni Ekonomi Paketi
Giresunspor-Fenerbahçe maçında Serdar Dursun sakatlandı İsmail Kartala direndi, hastaneye götürüldüGiresunspor-Fenerbahçe maçında Serdar Dursun sakatlandı! İsmail Kartal'a direndi, hastaneye götürüldü#Fenerbahçe
Rusya-Ukrayna krizi... Bakan Çavuşoğlu: Tansiyonu düşürücü adımlar atmalıyızRusya-Ukrayna krizi... Bakan Çavuşoğlu: Tansiyonu düşürücü adımlar atmalıyız#Çavuşoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğandan KDV müjdesiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV müjdesi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İşte yeni destek paketleri Altın ekonomiye kazandırılacakİşte yeni destek paketleri! Altın ekonomiye kazandırılacak#Nureddin Nebati
Canlı | Galatasaray-Kayserispor maçında tempo yüksek Skor...Canlı | Galatasaray-Kayserispor maçında tempo yüksek! Skor...#Galatasaray
Erdoğan BAE basınına yazdı: İşbirliğimizin artması bölgemize olumlu yansıyacakErdoğan BAE basınına yazdı: İşbirliğimizin artması bölgemize olumlu yansıyacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Fenerbahçe Giresunda geri döndüFenerbahçe Giresun'da geri döndü!#Giresunspor
Tüm umutlar bu görüşmeye bağlanmıştı Zehir zemberek açıklama...Tüm umutlar bu görüşmeye bağlanmıştı! Zehir zemberek açıklama...#RUSYA
Herkesin korktuğu süreç başladı Peş peşe kritik kararlar: ABD, Almanya, Belçika...Herkesin korktuğu süreç başladı! Peş peşe kritik kararlar: ABD, Almanya, Belçika...#RUSYA
100 yıl önce de bitiyor sanılmıştı... 1918 gribi sırasında neler yaşanmıştı100 yıl önce de 'bitiyor' sanılmıştı... 1918 gribi sırasında neler yaşanmıştı?#1918 Gribi
Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'#Koronavirüs
Ünlü oyuncu dede olduğunu bir buçuk yıl sonra öğrenmiş: Korkudan söyleyememişÜnlü oyuncu dede olduğunu bir buçuk yıl sonra öğrenmiş: Korkudan söyleyememiş#Billy Bob Thornton
Hesabından para çekildi iddiasına yanıt'Hesabından para çekildi' iddiasına yanıt #Fatma Girik
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

İstanbulspor lider Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yendi

#Spor Toto 1. Lig#İstanbulspor#Ankaragücü
İstanbulspor lider Ankaragücünü deplasmanda 1-0 yendi

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında MKE Ankaragücü, İstanbulspor'u ağırladı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Haberin Devamı

Stat: Eryaman

Hakemler: Furkan Aksuoğlu xx, Serdar Diyadin xx, Burak Cansız xx

MKE Ankaragücü: Akın Alkan xx, Erdem Özgenç xx, Yusuf Abdioğlu xx, Sinan Osmanoğlu xx, Yasin Güreler xx (Pinto dk. 74 x), Abdullah Durak xx (Hasan Hüseyin Acar dk. 79 x), Mehmet Murat Uçar xx (Bartalomeu dk. 74 x) Zahid xx, Ali Kaan Güneren xx (İshak Çakmak dk. 46 xx), Owusu xx, Eren Derdiyok x (Cem Ekinci dk. 88 ?)

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal xx, Oğuzhan Berber xx, Ologo xx, Mehmet Yeşil xx, Ali Yaşar xx, Melih Kabasakal xx, Ferhat Yazgan xx (Muammer Sarıkaya dk. 86 ?), Topalli xx, Eslem Öztürk xxx (Okan Erdoğan dk. 59 xx), Ethemi xx (Cajic dk. 86 ?), İbrahim Yılmaz xx (İbrahim Yılmaz dk. 66 xx)

Gol: Ethemi (dk. 25) (İstanbulspor)

Kırmızı kartlar: Ologo (dk. 56), Alperen Uysal (dk. 90+5) (İstanbulspor)

Haberin Devamı

Sarı kartlar: Yusuf Abdioğlu, Abdullah Durak (Ankaragücü), Ferhat Yazgan, Ali Yaşar (İstanbulspor)

Maçtan dakikalar

24. dakikada Eslem Öztürk’ün pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ethemi, sol çaprazdan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

45. dakikada Zayid’in ortasında ceza sahası içinde Eren Derdiyok’un kafa vuruşunu kaleci Muhammed Alperen Uysal kurtardı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Spor Toto 1. Lig#İstanbulspor#Ankaragücü

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

 #Elektrik Faturası

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası