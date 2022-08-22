Canlı: İstanbulspor - Konyaspor maçı

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Süper Lig’in 3. haftasında İstanbulspor, Konyaspor ile karşılaşıyor.
Maçta ilk devre sonucu
İstanbulspor 0-2 Konyaspor
Goller: 29' Çekici, 44' Muhammet (P)
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
16. dakikada Oğuzhan Berber’in pasında topu alan Jetmir Topalli’nin ceza yayının sağından vuruşunda kaleci Sehic meşin yuvarlağı kornere çeldi.
29. dakikada sağ kanattan Ahmet Oğuz’un pasında topu alan Endri Çekiçi’nin ceza sahası dışı sağından sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
34. dakikada Muriç’in pasında sol kanatta topu alan Zymer Bytyqi’nin ceza sahası dışında kaleci David Jensen’i çalımlayıp ceza sahası içi sol çaprazdan boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ön direğe çarpıp, oyun alanına döndü.
41. dakikada Ali Yaşar'ın sağ kanattan ortasında savunmadan seken topu kale önünde alan Jetmir Topalli'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'ten döndü.
43. dakikada ceza sahası içinde Melih Kabasakal'ın Pavicic'e yaptığı müdahalesi sonrasında hakem Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi.
44. dakikada penaltıda topun başına geçen Muhammet Demir meşin yuvarlağı kaleci David Jensen'in ters köşesinden ağlara gönderdi. 0-2
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet, Duhan, Ali, Ethemi, Melih, Muammer, Jetmir Topalli, İbrahim.
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Muric, Pavicic, Çekici, Bytyqi, Muhammet.
İSTANBULSPOR KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İstanbulspor Konyaspor maçı saat 19:15’te başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.