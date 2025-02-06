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İstanbulspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi!

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İstanbulspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 09:47

Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün İstanbulspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. B Grubu’nda ilk maçlarını kaybeden İstanbulspor ve Kasımpaşa bugün Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda karşılaşacak. Karşılaşmayı Reşat Coşkunses yönetecek. Karşılaşmanın yayın saati ve kanalı da sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, İstanbulspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

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Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta karşılaşmaları devam ediyor. Bugün İstanbulspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. İlk maçında mağlup olan İstanbulspor, bu kez sahasında galibiyet arayacak. Kasımpaşa ise deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Peki, İstanbulspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

İSTANBULSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor ile Kasımpaşa arasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak maç 6 Şubat 2025 perşembe günü saat 13:00'te başlayacak. Karşılaşma A Spor kanalında canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE KUPASI'NDA GÜNÜN DİĞER MAÇLARI

BOLUSPOR - GALATASARAY

C Grubu’nda ilk maçında sahasında Başakşehir’le 2-2 berabere kalan Galatasaray, 1. Lig ekibi Boluspor’u deplasmanda yenerek yara sarma amacında. Bolu’da saat 16.00’da başlayacak olan maçın hakemi Yiğit Arslan.

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ALANYASPOR - KARAGÜMRÜK

A Grubu’nda ilk maçında ÇAYKUR Rizespor’u yenen Karagümrük, Trabzonspor’a farklı yenilen Alanyaspor’a konuk olacak. GAIN Park’ta Burak Olcar’ın yöneteceği maç 18.30’da başlayacak.

GÖZTEPE - GAZİANTEP FK

B Grubu’nda ilk maçlarını kazanan iki takım, Göztepe ve Gaziantep FK Gürsel Aksel Stadı’nda kozlarını paylaşacak. Hakem Batuhan Kolak’ın yöneteceği karşılaşma 20.45’te başlayacak.

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#İstanbulspor - Kasımpaşa#Ziraat Türkiye Kupası#İstanbulspor - Kasımpaşa Maçı

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