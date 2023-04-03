Canlı anlatım: İstanbulspor Karagümrük maçı

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Süper Lig'in 27. hafta kapanışında İstanbulspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor.

Maçta ikinci yarı oynanıyor

İstanbulspor 0-1 Fatih Karagümrük

Gol: 28' Diagne

İstanbul takımlarını konuk ettiği son yedi Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen İstanbulspor, tek galibiyetini son karşılaşmada Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek aldı. Sarı-siyahlılar, bu şekilde üst üste 2+ galibiyet aldığı son süreci 1997 senesinde yaşadı. Süper Lig'de İstanbul takımlarıyla oynadığı son 10 maçın sadece birini kazanabilen Fatih Karagümrük, tek galibiyetini Ümraniyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek aldı. Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçında 6 puan toplayan İstanbulspor, bu sezon daha önceki dokuz iç saha karşılaşmasında aldığı puan miktarını geride bıraktı. Sarı-siyahlılar, Mayıs 2003'ten bu yana ilk kez üst üste 3+ iç saha galibiyeti almak için sahaya çıkıyor.

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Deplasmanda oynadığı son beş Süper Lig maçını kaybetmeyen Fatih Karagümrük, lig tarihinde tek sezondaki en uzun serisini tekrarlamak istiyor. Süper Lig'de çıktığı son beş deplasman maçında da en az iki gol atan Fatih Karagümrük, lig tarihindeki en uzun serisini yaşıyor. Bu sezon en fazla maçta 2+ gol bulan üç takımdan biri olan İstanbul ekibi, bugüne kadar sadece 2020/21'de daha yüksek bir sayıya ulaştı. İstanbulspor formasıyla ilk maçına çıktığı 22 Ocak 2023'ten bu yana sarı-siyahlı ekibin attığı dokuz golün %56'sında Jason Lokilo'nun payı bulunuyor.

Bu sezon Süper Lig'de çıktığı ilk 15 maçta çektiği 15 isabetli şutun yedisini gole çeviren Mbaye Diagne, daha sonraki sekiz karşılaşmada bulduğu 11 isabetten sekiz gol çıkardı. Süper Lig'de oynadığı son yedi maçta da en az bir golde pay sahibi olan Fabio Borini, bu süreçte toplam sekiz gole katkıda bulundu. Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2014/15'ten bu yana sadece dört oyuncu daha uzun seriler yakaladı: Mbaye Diagne, Alexander Sörloth, Samuel Eto'o ve Fernandao. Yabancı meslektaşlarına rakip olduğu ilk üç Süper Lig maçını toplam 12 gol yiyerek kaybeden İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, daha sonraki iki karşılaşmadan da galip ayrıldı.

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İSTANBULSPOR KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

İstanbulspor Karagümrük maçı 20:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.