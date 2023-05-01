Canlı anlatım: İstanbulspor Giresunspor maçı

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2Süper Lig'de İstanbulspor ile Giresunspor kozlarını paylaşıyor.

Maçta ikinci yarı oynanıyor

İstanbulspor 1-0 Giresunspor

Gol: 10' Friday Eze

Kırmızı kart: 50' Simon Deli

17' İstanbulspor kalecisi Jensen, Bajic'in penaltısını kurtardı.

Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında çıktığı 15 maçta iki galibiyet alabilen Giresunspor, bu aşamada daha düşük sayıda kaldığı son sezon olan 1976/77'de küme düşmekten kurtulamamıştı.

Süper Lig'deki son iki maçında 3+ gol atan İstanbulspor, en üst ligde daha uzun bir seriyi sadece Ağustos-Eylül 2003 arasında yaşadı. Son iki karşılaşmasından 3-3'lük beraberlikle ayrılan İstanbul ekibi, lig tarihinde üst üste üç mücadelede bu skoru alan ilk takım olabilir.

İstanbul takımlarına rakip olduğu son beş Süper Lig maçında da 2+ gol yiyen Giresunspor, kulüp tarihinin en uzun serisini yaşıyor. Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk 30 dakikalık bölümünde en az gol atan takım Giresunspor. Karşılaşmaların bu döneminde Sivasspor ile birlikte en fazla gol yiyen ekip ise İstanbulspor.

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Süper Lig'eki son dört maçında da gol katkısında bulunan Emeka Eze, Türkiye kariyerinde tek sezonda daha uzun bir seriyi sadece Nisan-Mayıs 2022 arasındaki dönemde yaşadı. Bu sezon ligde 12 gol atan Valon Ethemi, İstanbulspor formasıyla Süper Lig tarihinde tek sezondaki en yüksek sayıya sahip yabancı oyuncu olan Alban Bushaj'ın rekorunu egale etti.

Ligde Giresunspor'un attığı son dört golün üçünde payı bulunan Borja Sainz, bu gol katkılarının tamamını İstanbul takımlarına karşı verdi. Geçen hafta İstanbul Başakşehir ağlarını iki kez havalandıran Sainz, Süper Lig'de iki gol attığı iki karşılaşmayı da İstanbul ekiplerine karşı oynadı.

İstanbulspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İstanbulspor Giresunspor maçı saat 20:00'da başladı. Mücadele beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanıyor.