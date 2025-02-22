İstanbulspor, Fatih Karagümrük'ü 2 golle geçti!

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İstanbulspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında karşı karşıya geldiği Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.
İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus Bahadir (Yiğit Fidan dk. 88), Fatih Tultak, Okan Erdoğan, Modestas Vorobjovas (İsa Dayaklı dk. 90+2), David Sambissa (Emir Kaan Gültekin dk. 75), Kubilay Sönmez, Florian Loshaj (Abdullah Dijlan Aydın dk. 88), Yusuf Ali Özer, Diarra, Mario Krstovski (Kerem Şen dk. 90+2)
Karagümrük: Furkan Bekleviç, Djilobodji, Yiğit Efe Demir, Salih Dursun (Muhammed Mert dk. 63), Emir Tintiş, Daniel Johnson, Göktan Gürpüz (Baran Demiroğlu dk. 88), Atakan Çankaya (Andre Gray dk. 81), Joao Camacho, Wesley, Serginho (Nikola Dovedan dk. 81)
Goller: Yusuf Bahadır (dk. 49), Florian Loshaj (dk. 83) (İstanbulspor)
Sarı kart: Okan Erdoğan (İstanbulspor)