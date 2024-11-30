İstanbulspor evinde Iğdır FK'ya gol yağdırdı

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Bu sonuçla İstanbulspor puanını 20'ye yükseltti. Iğdır FK ise 22 puanda kaldı.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Zorbay Küçük, Cem Özbay, Mert Bulut
Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan (Dk. 87 Yunus Bahadır), Okan Erdoğan, Fatih Tultak, Duhan Aksu (Dk. 76 Vorobjovas), Kubilay Sönmez (Dk. 76 Dijlan Aydın), Diarra (Dk. 59 Sambissa), Muammer Sarıkaya, Loshaj (Dk. 76 Ali Yaşar), Ethemi (Dk. 83 Kerem Şen), Emir Kaan Gültekin
Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Mert Çölgeçen (Dk. 46 Halil İbrahim Sönmez), Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu (Dk. 68 Alperen Selvi), Caner Cavlun (Dk. 77 Yusuf Can Esendemir), Silva, Liço (Dk. 46 Aleksic), Regattin (Dk. 76 Kerim Avcı), Eysseric, Burak Çoban (Dk. 77 Ahmet Engin), Thuram
Goller: Dk. 4 Fatih Tultak, Dk. 34 ve 87 Emir Kaan Gültekin, Dk. 72 Ethemi (Uğur Okulları İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Thuram, Dk. 18 Burak Çoban (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 22 Okan Erdoğan, Dk. 36 Kubilay Sönmez, Dk. 37 Diarra (Uğur Okulları İstanbulspor)