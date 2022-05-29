Ä°stanbulspor 0-1 BB Erzurumspor / MaÃ§ sonucu

Spor Toto 1. Lig play-off yarÄ± final rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nda Ä°stanbulspor ile BB Erzurumspor karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi.
Ä°stanbul'da oynanan mÃ¼cadeleyi 87. dakikada Novikovas'Ä±n penaltÄ±dan attÄ±ÄŸÄ± golle Erzurumspor kazansa da ilk maÃ§ta aldÄ±ÄŸÄ± 4-2'lik galibiyetle tur atlayan taraf Ä°stanbulspor oldu.
Ä°stanbulspor'da Ali YaÅŸar, 85. dakikada kÄ±rmÄ±zÄ± kartla oyun dÄ±ÅŸÄ±nda kaldÄ±.
Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Ä°stanbulspor, BandÄ±rmaspor'un rakibi oldu.
SÃ¼per Lig'e Ã§Ä±kacak son takÄ±mÄ± belirleyecek final maÃ§Ä±, 2 Haziran PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ oynanacak.
Ä°LK 11'LER
Ä°stanbulspor: Alperen, Mehmet, Ä°brahim, Rroca, OÄŸuzhan, Emrecan, Ferhat, Ethemi, Melih, Ali YaÅŸar, Topalli
BB Erzurumspor: Szumski, Orhan, Mustafa Yumlu, Mustafa, MÃ¼cahid, Estrela, GÃ¶khan, Novikovas, Olanare, Emircan, Eren Tozlu.
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