İstanbulspor-Bursaspor maçında ortalık karıştı! Mustafa Er sahaya girdi, tartışılan penaltı pozisyonu ve sert tepki...

Haberin Devamı

Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında Bursaspor, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaştı. Karşılaşmada öne geçmesine karşın üstünlüğünü koruyamayan yeşil-beyazlı ekip sahadan 3-1 mağlup ayrılırken, maçın ardından Bursaspor'dan hakem Burak Pakkan'a çok sert tepki vardı.

Karşılaşmanın 85. dakikasında Bursaspor'dan Mert Yılmaz kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu kararın sonrasında oyun yeniden başlarken yeşil-beyazlılar, İstanbulspor kalecisi Alperen'in Joao Pedro'ya yaptığı müdahalenin penaltı olduğunu iddia etti ve hakeme uzun süre itirazlarda bulundu. Hakem Burak Pakkan'ın kararını değiştirmemesinin ardından sahada gerginlikler yaşandı.

Haberin Devamı

*Joao Pedro'nun yerde kaldığı ve Bursaspor'un penaltı beklediği pozisyon...

SAHAYA GİRDİ, HAKEMİN ÜZERİNE YÜRÜMEK İSTEDİ!

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er kararın ardından adeta çılgına dönerken, hakemin üzerine yürümek istedi. Teknik ekip ve futbolcular araya girip Mustafa Er'i engelledi ancak genç teknik adam kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Tepkisini daha da artırıp sahaya giren Mustafa Er'e bir kez daha yedek kulübesi engel oldu ve genç çalıştırıcı oyun dışına götürüldü.

TEPKİ SOSYAL MEDYADA DEVAM ETTİ

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte yeşil-beyazlı cepheden sert tepkiler yükseldi. Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Her şeyin farkındayız. Biz buradayız, dimdik ayaktayız. Siz yazmışsınız senaryoyu... 3.5 milyonluk şehri sahipsiz sananlara karşı karar ver; Bursa, burada mısın? Kabullenmeyecek, alın terini ve futbolda adaleti savunmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Haberin Devamı

KUBİLAY SÖNMEZ: BU HAKEMLERLE NE YAPACAĞIZ? KIŞKIRTIYORLAR

Yayıncı kuruluşa bir röportaj veren oyuncu Kubilay Sönmez de hakem Burak Pakkan'ın kararlarına isyan etti.

Hakemin Bursaspor yedek kulübesini kışkırttığını iddia eden Sönmez, "Tam bir fiyasko. Futbol hayatım boyunca gördüğüm en kötü trioydu. Ben inanmıyorum biz bu hakemlerle ne yapacağız? Nasıl futbol konuşabiliriz? Hakemsin abi sen maç yöneteceksin. Bizim kulübeye neler yaptı. Niye vermiyorsun abi penaltıyı? Sen burada hakemlik yapacaksın. Biz senden ekstra bir şey beklemiyoruz. Bizim hakemlerimiz hangi mentalitede geliyorlar? İnanmıyoruz. Adam geliyor bizim kulübeye, kışkırtıyor resmen" dedi.

Haberin Devamı

Türkiye'de hiçbir takımın hakemlerden memnun olmadığını söyleyen başarılı futbolcu, "Bıktık artık. Biz istiyoruz ki maçı iyi yönet hak neyse o olsun. Neden insanları zorluyorlar. Herkesin çoluğun çocuğu var. Biz küme düşeceğiz. 4 milyonluk şehir küme düşüyor. Ne yapacağız abi. Herkes emek veriyor. Biz gerçekten çok üzgünüz. Söylenecek şey yok. Geçen gün 15 hakemimiz gitti. Bu devam mı edecek? Bunlar da bırakması gerekiyor. Penaltı yani pozisyon. Açın izleyin izledik pozisyonu 50 kere izledik. Bütün hakları onlardan yana kullanıyor. Maçı yönetmek senin görevin. İdare et. Kulübeye gel herkese kırmızı kart göster. Böyle hakemlik yok" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

MURAT ALKAN: HAKEM PUANIMIZI ÇALDI

Yeşil-beyazlıların kaleci antrenörü Murat Alkan, maçın ardından katıldığı basın toplantısında hakem Burak Pakkan'ın puanlarını çaldığını iddia etti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alkan, maça çok iyi başladıklarını ancak hakem hatalarından dolayı puan kaybettiklerini belirtti. Alkan, "Ne yazık ki hakem Burak Pakkan hoca sayesinde puan alacağımız maçta kaybettik. 2-2 olsaydı maç böyle bitmeyecekti, yine mağlup olacaktık. Çocuklar elinden geleni yaptılar ama hakemi geçemedik. Benim düşüncem kalan maçlarda bu takımın ligde kalacağı yönünde. Bu çocuklar her şeyiyle daha da iyi olacaklar. Soyunma odasında Mustafa hoca takımı topladı ve 'Bu ligde kalacağız. Biz burada devrim yaptık. Bütün kalan 6 maçı kazanacağız' dedi. Bu takım her gün daha da üzerine koyarak gidecek. Denizlispor ve Gençlerbirliği maçıyla birlikte daha ileriye gideceğiz. Bursaspor camiasından tam destek istiyorum. Bu takım daha iyi yerlere gelecek. Oynadığımız oyun belli. Elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı