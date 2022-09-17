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İstanbulspor-Beşiktaş maçında büyük hata! Dokunmasa gol olmayacaktı, kural...

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#Beşiktaş#Süper Lig#İstanbulspor
İstanbulspor-Beşiktaş maçında büyük hata Dokunmasa gol olmayacaktı, kural...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2022 21:06

Süper Lig'in 7. haftasında 2-2 beraberlikle sonuçlanan İstanbulspor-Beşiktaş maçında N'Koudou'nun ve İstanbulspor'un attığı gol çok konuşuldu.

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İstanbulspor ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 7. hafta maçında ilginç anlar yaşandı.

BEŞİKTAŞ ÇİFT VURUŞ KAZANDI

Karşılaşmanın 6. dakikasında Wout Weghorst rakip ceza alanı önünde yerde kalmasıyla Beşiktaş çift vuruş kazandı.

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DOKUNMASA GOL OLMAYACAKTI

Beşiktaş'ta topun başına geçen N'Koudou'nun vuruşunda top kaleci Jensen'in de müdahalesiyle ağlara gitti.

Karar çift vuruş olduğu için Danimarkalı kaleci topa dokunmasa gol geçerlilik kazanmayacaktı.

İTİRAZ ETTİLER AMA...

İstanbulsporlu oyuncular, golün iptal olması yönünde hakem Zorbay Küçük'e itiraz etseler de kurallar sebebiyle gol kararı verildi.

KURAL NE DİYOR?

Eğer bir endirekt serbest vuruş doğrudan rakip takımın kalesine girerse, bir kale vuruşu verilir.

İstanbulspor-Beşiktaş maçında büyük hata Dokunmasa gol olmayacaktı, kural...

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BURAK YILMAZ'DAN SONRA BİR İLK

En üst lig kariyerinde ilk kez üst üste üç deplasman maçında gol sevinci yaşayan Georges-Kevin Nkoudou, Burak Yılmaz'dan (Nisan 2019'da) bu yana Süper Lig'de frikik golü atan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.

ERSİN DESTANOĞLU İÇİN TALİHSİZ AN

Mücadelenin 26. dakikasında ise bu kez diğer kalede ilginç anlar yaşandı.

Son iki maçta kaleyi Emre Bilgin'e bırakan Ersin Destanoğlu, İstanbulspor karşısında sahaya 11'de çıktı.

Genç kaleci, Emir Kaan Gültekin'in uzak mesafeden vuruşunda topu çelmek için uzandı. Ancak top direkten sonra Ersin'in sırtına çarptı ve ağlarla buluştu.

İstanbulspor-Beşiktaş maçında büyük hata Dokunmasa gol olmayacaktı, kural...

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#Beşiktaş#Süper Lig#İstanbulspor

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