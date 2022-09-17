Canlı Anlatım: İstanbulspor Beşiktaş maçı

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Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

İstanbulspor: 1

Beşiktaş: 1

Goller: 8' N'Koudou, 26' Emir

İLK 11'LER

İstanbulspor: David Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet, Tuncer, Ali, Muammer, Melih, Jetmir Topalli, Emir Kaan, İbrahim.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Josef, Salih Uçan, Gedson, Muleka, N'Koudou, Weghorst.

Valerien Ismael yönetiminde deplasmanda çıktığı altı Süper Lig maçını da kaybetmeyen Beşiktaş, son dört karşılaşmanın üçünden galip ayrıldı. Beşiktaş tarihinde sadece iki yabancı teknik direktör görev yaptığı ilk yedi dış saha maçında yenilgi almadı: Andras Kuttik ve Mircea Lucescu.

İstanbul takımlarıyla oynadığı son yedi Süper Lig maçının beşini kaybeden İstanbulspor, son karşılaşmada Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara rakip olduğu son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Beşiktaş, daha önceki dokuz karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını yakalamak istiyor.

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Bu sezon Süper Lig'de kalesine gelen şutların en büyük bölümü gol olan (kendi kalesine atılanlar hariç) takım Beşiktaş (%54; 7/13). Bu süreçte Hatayspor ile birlikte çektiği isabetli şutları en düşük yüzdeyle gole çeviren iki takımdan biri İstanbulspor (yüzde 13; 2/16).

Süper Lig'de geride kalan süreçte sadece 23 dakika skor dezavantajı yaşayan Beşiktaş, bu sürenin 19'unu son maçında İstanbul Başakşehir karşısında geçirdi. Aynı dönemde İstanbulspor'dan (221 dakika) daha uzun süre skor dezavantajı yaşayan tek takım Alanyaspor (241 dakika).

İstanbulspor'un bu sezon Süper Lig'de attığı iki golün de sahibi olan Valon Ethemi, Sergen Yalçın'dan (1998/99) bu yana sarı-siyahlıların bir sezondaki ilk iki golünü atan ilk isim oldu. En üst lig tarihinde hiçbir oyuncu İstanbulspor'un bir sezondaki ilk üç golünü kaydedemedi.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü atan takım olan Beşiktaş (5), bu golleri sadece iki oyuncuyla kaydetti: Jackson Muleka ve Wout Weghorst.

İSTANBULSPOR'DA KRİTİK EKSİK: ETHEMİ YOK

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

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"Profesyonel futbolcumuz Valon Ethemi’nin MR görüntülenmesinde sağ üst ön adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuz bugün oynanacak Beşiktaş JK maçında forma giyemeyecektir."

İSTANBULSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İstanbulspor Beşiktaş maçı saat 20:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.