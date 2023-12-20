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İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu: Buna penaltı verilmeyecekse neye verilecek?

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#Süper Lig#İstanbulspor#Ecmel Faik Sarıalioğlu
İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu: Buna penaltı verilmeyecekse neye verilecek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2023 01:42

Takımını sahadan çeken İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor’un 2. golü öncesi faul olduğunu ve buna rağmen devam edildiği için bu kararı aldığını söyledi.

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İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, “Ayıptır. Herkes pozisyona faul diyor. VAR ayaklara bakıp temiz diyor. Üstte ne oluyor baksana. Hepsi uyanık bunların. Yazıktır. İstanbulspor gibi, bazı takımlar da bizim durumumuzda. Niye mücadele ediyoruz? Maddi manevi her şeyimizi veriyoruz. Buna penaltı verilmeyecekse neye verilecek” dedi.

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BEDELi HER NE OLURSA OLSUN 

İstanbulspor Asbaşkanı Ömer Saral da kişisel X hesabından yaptığı paylaşımda, “Bedeli her ne olursa olsun” ifadelerini kullandı. Saral ayrıca Sports Digital’e de açıklamalar yaparken, “Tepkimiz kesinlikle Trabzonspor’a değildi. İstanbulspor, ligin başından beri haksızlığa uğruyor. Bugün artık yeter dedik ve alacağımız tüm cezaları göze aldık. Başkanımız da bu haksızlıklara dayanamadı. Bu insanlara artık bir dur demeli. Kendisi yeter diyor ama biz ona yeter diyoruz” diye konuştu. 

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#Süper Lig#İstanbulspor#Ecmel Faik Sarıalioğlu

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