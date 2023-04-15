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Canlı anlatım: İstanbulspor Başakşehir maçı

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#Süper Lig#İstanbulspor#Başakşehir
Canlı anlatım: İstanbulspor Başakşehir maçı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 15:50

Spor Toto Süper Lig 29. hafta maçında İstanbulspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

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Spor Toto Süper Lig 29. hafta maçında İstanbulspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

İSTANBULSPOR 1-0 BAŞAKŞEHİR

Goller: 45+7' Eze

İkinci yarı oynanıyor...

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

3. dakikada Rroca tarafından savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Eze’nin ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Muhammed’in müdahalesi ile oyun alanına geri döndü.

15. dakikada sağ çaprazdan topla beraber ceza sahası içine giren Szysz’ın sol ayağı ile yaptığı plase vuruşta kaleci Jensen, topu iki hamlede kontrol etti.

25. dakikada Ömer Ali Şahiner’in sağ taraftan yaptığı ortada Aleksic’in penaltı noktasına yakın noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden dışarı gitti.

39. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Syzsz’in sert vuruşunda kaleci Jensen golü çıkardı.

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45+1. dakikada Lokilo’nun sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içi sol çaprazda iyi yükselen Simon Deli’nin kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.

45+7. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşta Lokilo’nun vuruşunda üst direkten oyun alanına geri dönen topu Eze tamamladı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi.1-0

İLK 11'LER

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Deli, Okan, Tuhan, Onur, Ba, Topalli, Lokilo, Rroca, Eze.

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Berkay, Aleksic, Serdar, Szysz, Figueiredo.

Dünya Kupası arasının sona erdiği Aralık 2022'den bu yana evinde çıktığı altı Süper Lig maçının üçünü kazanan İstanbulspor, daha önceki 25 iç saha karşılaşmasında aldığı galibiyet sayısını yakalamak istiyor. Deplasmanda oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanamayan İstanbul Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde daha uzun bir galibiyet hasreti yaşamadı. Boz Baykuşlar'ın tek sezondaki daha uzun son dış saha serisi ise 2016/17'deydi. Bu sezon Süper Lig'de en az organize hücum geliştiren takım olan İstanbulspor, attığı gollerin %21'ini direkt ataklar sonucunda kaydetti. Bu süreçte rakiplerine en az direkt hücum fırsatı tanıyan ekip ise İstanbul Başakşehir. Jason Lokilo, Süper Lig'de ilk 11 çıktığı yedi maçta altı gole doğrudan katkı sağladı ancak İstanbulspor, Belçikalı orta sahanın tabelayı değiştirdiği dört karşılaşmanın üçünü kaybetti.

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İstanbul Başakşehir'in Süper Lig'de İstanbul takımlarına attığı son beş golün üçünde payı bulunan Serdar Gürler, bugüne kadar rakip olduğu sekiz İstanbul takımı arasında sadece İstanbulspor filelerini havalandıramadı.

İSTANBULSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İstanbulspor Başakşehir maçı saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

 

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#Süper Lig#İstanbulspor#Başakşehir

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