Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Canlı Anlatım: İstanbulspor Antalyaspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#İstanbulspor#Antalyaspor
Canlı Anlatım: İstanbulspor Antalyaspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 11:03

Spor Toto Süper Lig 30. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmaya ilişkin tüm detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig 30. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor.

CANLI SKOR: İSTANBULSPOR 1-0 ANTALYASPOR

Gol: 6' Eduard Rroca

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

İstanbulspor XI: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Deli, Duhan, Ba, Lokilo, Rroca, Onur, Ethemi, Eze.

Antalyaspor XI: Leite, Bünyamin, Emrecan, Veysel, Güray, Fernando, Ufuk, Ndao, Larsson, Doğukan, Haji Wright.

İSTANBULSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

İstanbulspor Antalyaspor maçı bugün saat 17:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#İstanbulspor#Antalyaspor

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden oyun oynamayı bırakamıyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden oyun oynamayı bırakamıyorum?

#Oyun Bağımlığı
Gece yarısı terleyerek uyananlardan mısınız Sebebi hiç tahmin etmediğiniz hastalıklardan biri olabilir

Gece yarısı terleyerek uyananlardan mısınız? Sebebi hiç tahmin etmediğiniz hastalıklardan biri olabilir

#Gece Terlemesi
Bu iki hastalığın belirtilerini ayırt etmek çok zor... ‘Hemoroidim olduğunu düşünmüştüm, dördüncü evre kolon kanseri teşhisi kondu’

Bu iki hastalığın belirtilerini ayırt etmek çok zor... ‘Hemoroidim olduğunu düşünmüştüm, dördüncü evre kolon kanseri teşhisi kondu’

#Kolon Kanseri