Canlı Anlatım: İstanbulspor Antalyaspor maçı

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Spor Toto Süper Lig 30. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor.
CANLI SKOR: İSTANBULSPOR 1-0 ANTALYASPOR
Gol: 6' Eduard Rroca
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
İstanbulspor XI: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Deli, Duhan, Ba, Lokilo, Rroca, Onur, Ethemi, Eze.
Antalyaspor XI: Leite, Bünyamin, Emrecan, Veysel, Güray, Fernando, Ufuk, Ndao, Larsson, Doğukan, Haji Wright.
İSTANBULSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ
İstanbulspor Antalyaspor maçı bugün saat 17:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.