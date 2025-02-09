İstanbulspor, Ankaragücü'nü tek golle geçti!

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1'inci Lig'in 23'üncü haftasında İstanbulspor, evinde Ankaragücü'nü konuk etti.

Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede Raşit Yorgancılar düdük çaldı.

Yorgancılar'ın yardımcıklarını Mehmet Şengül ile Rüştü Muhammed Orhan üstlendi. Karşılıklı pozisyonlarla geçen mücadeleyi ev sahibi İstanbulspor tek golle kazandı.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golü 68'inci dakika Emir Gültekin kaydetti.

Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 36 yaptı. MKE Ankaragücü ise 30 puanda kaldı.