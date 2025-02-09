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İstanbulspor, Ankaragücü'nü tek golle geçti!

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#TFF 1.Lig#İstanbulspor#Ankaragücü
İstanbulspor, Ankaragücünü tek golle geçti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 18:36

Trendyol 1'inci Lig'in 23'üncü haftasında sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü tek golle geçti. Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 36 yaparken, Ankaragücü 30 puanda kaldı.

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1'inci Lig'in 23'üncü haftasında İstanbulspor, evinde Ankaragücü'nü konuk etti.

Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede Raşit Yorgancılar düdük çaldı.

Yorgancılar'ın yardımcıklarını Mehmet Şengül ile Rüştü Muhammed Orhan üstlendi. Karşılıklı pozisyonlarla geçen mücadeleyi ev sahibi İstanbulspor tek golle kazandı.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golü 68'inci dakika Emir Gültekin kaydetti.

Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 36 yaptı. MKE Ankaragücü ise 30 puanda kaldı.

 

 

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#TFF 1.Lig#İstanbulspor#Ankaragücü

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