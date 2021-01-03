İstanbulspor: 5 - Ankaraspor: 3
TFF 1. Lig'in 17. haftasında İstanbulspor, gol düellosuna sahne olan maçta Ankaraspor'u 5-3 yendi.
Bu sonuçla puanını 31'e yükselten İstanbulspor, ligde 3. sıraya yükseldi. Deplasmanda boyun eğen Ankaraspor ise 12 puanla 16. sırada kaldı.
Futbol: TFF 1. Lig - İstanbulspor: 5 - Ankaraspor: 3
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Caner Ak, Murat Temel, Abdullah Uğur Sarı
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Wellington, Etoga, Ali Yaşar (Dk. 84 Ali Dere), Onur Ergün, Levent Ayçiçek, Uygar Mert Zeybek (Dk. 63 Eslem Öztürk), Rroca, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 46 Abazaj (Dk. 76 Tayyip Ebrar Cumur), İbrahim Yılmaz (Dk. 75 Diouf)
Ankaraspor: Berk Balaban, Ali Ülgen, Levent Gülen, Fatih Kızılkaya, Mahmut Akan, Stanojevic, Halil İbrahim Esen (Dk. 83 Doğukan Efe), Ayuk, Barış Zeren (Dk. 56 Muzaffer Doğan), Erdem Çetinkaya (Dk. 70 Mbilla), Umar (Dk. 70 Bulbwa)
Goller: Dk. 15, 46 ve 53 İbrahim Yılmaz, Dk. 17 Levent Ayçiçek, Dk. 72 Onur Ergün (Penaltıdan) (İstanbulspor), Dk. 24 Erdem Çetinkaya, Dk. 43 Ayuk, Dk. 88 Mbilla (Ankaraspor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Uygar Mert Zeybek (İstanbulspor), Dk. 78 Halil İbrahim Esen, Dk. 90 2 Stanojevic (Ankaraspor)
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