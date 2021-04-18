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Futbol
Haber Giriş: 18.04.2021 - 22:08 | Son Güncelleme:

İstanbulspor 4 - 0 Menemenspor (Maç özeti)

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İstanbulspor 4 - 0 Menemenspor (Maç özeti)

TFF 1. Lig'in iddialı ekiplerinden İstanbulspor, Menemenspor'u sahasında 4-0 yenerek play-off yolunda büyük bir avantaj elde etti.

TFF 1. Lig 31. hafta maçında İstanbulspor, konuk ettiği Menemenspor’u 4-0 yendi. Puanını 57'ye yükselten İstanbulspor, play-off yolunda büyük avantaj elde etti.

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Ali Can Alp, Abdullah Uğur Sarı

İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Atchom, Mehmet Yeşil, Wellington, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Rroca (Dk. 46 Levent Ayçiçek), Onur Ergün (Dk. 85 Egehan Gök), Abazaj (Dk. 79 Ethemi), Uygar Mert Zeybek (Dk. 46 Eslem Öztürk), Mirkan Aydın (Dk. 61 İbrahim Yılmaz)

MENEMENSPOR: Batuhan Ahmet Şen, Rıdvan Koçak (Dk. 85 Yusuf Talum), Ömer Şahbaş, Furkan Bayır, Emir Han Topçu, Ba, Adamu (Dk. 70 Traore), Mohamed, Tayfun Aydoğan (Dk. 78 Emre Batuhan Adıgüzel), Rasheed (Dk. 85 Murat Yılmaz), İsmail Haktan Odabaşı (Dk. 70 Tidjani)

GOLLER: Dk. 29 Onur Ergün, Dk. 53 Mirkan Aydın, Dk. 77 İbrahim Yılmaz, Dk. 80 Eslem Öztürk (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Dk. 42 Rıdvan Koçak, Dk. 63 Adamu (Menemenspor), Dk. 63 Eslem Öztürk (İstanbulspor)

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