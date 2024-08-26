İstanbulspor 3'te 3'le lider

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Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında Şanlıurfaspor’u 3-0 yenen İstanbulspor, ligde 3’te 3 yaparak liderliğe yükseldi.

Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında İstanbulspor, konuk ettiği Şanlıurfaspor’u 3-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Okan Erdoğan, 23. dakikada Emir Kaan Gültekin ve 90+6. dakikada Diarra kaydetti. İstanbul ekibi, bu galibiyetle birlikte ligde 3’te 3 yaparak puanını 9’a yükseltti ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Osman Zeki Korkmaz’ın öğrencileri, 1. Lig’in ilk iki haftasında Manisa FK ve Amed SK’yı mağlup etmişti.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada paslaşarak kullanılan korner vuruşunun ardından Loshaj, topu ceza sahasına ortaladı. Ön direkte iyi yükselen Okan Erdoğan, kafa vuruşuyla uzak köşeden topu ağlarla buluşturdu. 1-0

23. dakikada savunma arkasına iyi sarkan Sambissa, atılan derinlemesine pasta topla buluştu. Topu ceza sahasına kadar süren Sambissa, pasını Emir Kaan Gültekin’e aktardı. Emir Kaan, vuruşunda meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı. 2-0

68. dakikada Ofosu’nun pasında Malle’nin penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta kaleci İsa topu kontrol etti.

90+1. dakikada Özcan Şahan’ın ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta top üst direkten döndü.

90+6. dakikada kontra atakta kaleciyle karşı karşıya kalan Diarra, yaptığı düzgün vuruşla topu filelere yolladı. 3-0