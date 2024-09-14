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İstanbulspor 3 puanı 3 golle aldı

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#İstanbulspor#Ümraniyespor#Süper Lig
İstanbulspor 3 puanı 3 golle aldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2024 22:10

İstanbulspor, Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında ağırladığı Ümraniyespor'u 3-0 mağlup etti.

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Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor’u 3-0 mağlup etti.
İstanbulspor, Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor’u, Emir Kaan Gültekin, Okan Erdoğan ve Diarra’nın golleriyle 3-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılar bu galibiyetle puanını 12’ye yükseltirken, kırmızı-beyazlılar 7 puanda kaldı.

Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Kapluhan, Şenol Bektaş
İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan (Yunus Bahadır dk. 82), Okan Erdoğan, Coly, Ali Yaşar, Vorobjovas, Muammer Sarıkaya, Vefa Temel (Sambissa dk. 59), Kerem Şen (Jackson dk. 59), Diarra (Fatih Tultak dk. 88), Emir Kaan Gültekin
Yedekler: Halil Yitmez, Duhan Aksu, Michael Ologo
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Batuhan Çelik dk. 82), Dimitri Cavare (Ali Turap Bülbül dk. 74), Mustafa Eser, Furkan Apaydın, Engjell Hoti (Djokanovic dk. 46), Cebio Soukou, Serkan Göksu (Barış Ekincier dk. 73), Bardhi, Benny (Tomislav Glumac dk. 87), Minchev
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Kubilay Aktaş, Batuhan Arıcı, Atalay Babacan, Mehmet Ali Büyüksayar
Teknik Direktör: Tuncay Şanlı
Goller: Emir Kaan Gültekin (dk. 4), Okan Erdoğan (dk. 69), Diarra (dk. 84) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Diarra, Kerem Şen, Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor)

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#İstanbulspor#Ümraniyespor#Süper Lig

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