İstanbulspor: 3 - Bursaspor: 3
TFF 1. Lig'in 15. hafta mücadelesinde İstanbulspor, ağırladığı Bursaspor ile 3-3 berabere kaldı.
Futbol: TFF 1. Lig - İstanbulspor: 3 - Bursaspor: 3
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Gökhan Barcın, Anıl Usta
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Etoga, Wellington, Ali Yaşar, Levent Ayçiçek, Onur Ergün, Rroca, Uygar Mert Zeybek (Dk. 65 Egeha Gök), Abazaj (Dk. 60 Ali Dere), İbrahim Yılmaz (Dk. 88 Emir Gökçe)
Bursaspor: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz, Furkan Emre Ünver (Dk. 59 Aykut Akgün), Onur Atasayar, Emirhan Aydoğan, Kerem Şen (Dk. 46 Çağatay Yılmaz), Batuhan Kör (Dk. 69 Ozan İsmail Koç), Burak Altıparmak, Burak Kapacak, Ali Akman
Goller: Dk. 5 ve Dk.12 Rroca, Dk. 70 Onur Ergün (İstanbulspor), Dk. 72
Ali Akman, Dk. 76 Emirhan Aydoğan, Dk. 90 4 Onur Atasaray (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 68 Ali Akman, Dk. 89 Ozan İsmail Koç, Dk. 90 1 Aykut Akgün (Bursaspor), Dk. 81 Muhammed Alperen Uysal, Dk. 90 6 Levent Ayçiçek (İstanbulspor)
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle