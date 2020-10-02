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Haber Giriş: 02.10.2020 - 21:24 | Son Güncelleme:

İstanbulspor: 2 - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1 (Maç sonucu)

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İstanbulspor: 2 - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1 (Maç sonucu)
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TFF 1. Lig'de 4. haftanın açılış maçında İstanbulspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yendi.

Futbol: TFF 1. Lig - İstanbulspor: 2 - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Burak Şeker, Cemal Alpay, Emrah Ünal
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Mehmet Yeşil, Eslem Öztürk (Dk. 75 Egehan Gök), Onur Ergün, Etoga, Abazaj (Dk. 67 Issah), Levent Ayçiçek, Diouf (Dk. 67 İbrahim Yılmaz), Rroca (Dk. 87 Muhammed Enes Durmuş), Ali Yaşar
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Zülküf Özer, Feyyaz Belen (Dk. 81 Rahmi Anıl Başaran), Berat Satılmış (Dk. 75 Erkan Taşkıran), Pote, İshak Çakmak (Dk. 89 Traore), Landel (Dk. 75 Halilovic), Onur Akbay, Hüseyin Bak, Hakan Bilgiç, Mehmet Yiğit, Del Valle
Goller: Dk. 16 Abazaj, Dk. 87 Onur Ergün (İstanbulspor), Dk. 20 Pote (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 48 Onur Ergün (İstanbulspor), Dk. 48 Pote, Dk. 90 5 Mehmet Yiğit (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

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