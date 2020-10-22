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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.10.2020 - 18:26 | Son Güncelleme:

İstanbulspor 2-2 Akhisarspor

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İstanbulspor 2-2 Akhisarspor
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TFF 1. Lig 6. hafta maçında İstanbulspor, evinde Akhisarspor'la 2-2 berabere kaldı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Burak Pakkan, Bilal Gölen, Suat Güz

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Atchom, Mehmet Yeşil, Wellington, Ali Yaşar (Dk. 86 Melih Kabasakal), Levent Ayçiçek (Dk. 59 Egehan Gök), Issiah (Dk. 55 Diouf), Onur Ergün, Rroca, Ali Dere (Dk. 55 Tayyip Ebrar Cumur), Abazaj (Dk. 86 İbrahim Yılmaz)

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Alperen Babacan, Göksu Mutlu, Kadir Keleş (Dk. 72 Çekdar Orhan), Ali Kaan Güneren, Rotman (Dk. 24 Onurcan Güler), Bjarnason, Musa Nizam, Taha Yalçıner, Hadzic (Dk. 70 Bertuğ Bayar)

Goller: Dk. 90 Diouf, Dk 90 6 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 10 ve Dk.42 Hadzic (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 50 Ali Dere, Dk. 79 Mehmet Yeşil, Dk. 86 Wellington (İstanbulspor), Dk. 18 Taha Yalçıner, Dk. 72 Kadir Keleş, Dk. 79 Onurcan Güler, Dk. 82 Lukac, Dk. 90 1 Ali Kaan Güneren (Akhisarspor)

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